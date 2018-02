A Sialog – empresa que desenvolve soluções para controle de frotas e gestão de transporte – listou 10 dicas para economizar embreagem de caminhão.

1 – Não segure o caminhão na embreagem

Uma prática comum quanto se está aguardando o farol abrir ou em uma rampa é segurar o veículo na embreagem. Essa prática prejudica o disco e leva ao desgaste excessivo das áreas de atrito da embreagem, platô e volante do motor.

2 – Embreagem não é apoio de pé

Outra prática comum, principalmente nas estradas, é dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Essa prática afasta o platô do disco e causa o lixamento do disco, gerando desgaste e consequentemente o superaquecimento do sistema.

3 – Libere o pedal lentamente

Liberar a embreagem bruscamente durante as trocas de marcha. Com essa atitude, os coxins de motor são forçados e danificados com o tempo. Com o tempo, as engrenagens da caixa de câmbio são prejudicadas e disco de embreagem também.

4 – Troque as marchas gradativamente

Procure trocar a marcha gradativamente quando se reduz ou aumenta a velocidade, presando a compatibilidade com os giros do motor. Assim, as peças trabalharão de forma suave.

5 – Evite as arrancadas

Evite arrancar em alguma marcha que não seja a primeira e a utilizar a embreagem com rotações muito altas do motor, evitando atrito excessivo no conjunto.

6 – Evite esses maus hábitos

Evite deixar motor funcionando em marcha lenta por longos períodos e descansar a mão no câmbio.

7 – Saiba soltar a embreagem

É preciso achar o “ponto” entre soltar a embreagem e acelerar o carro para iniciar o movimento. Com muita aceleração e pouca embreagem, ocorre a “queimada da embreagem”, onde o veículo não desenvolve e aumenta o consumo de combustível.

8 – Não patine

O calor causa muitos anos à embreagem e ele só produzido quando a embreagem está patinando. Alguns motivos para a embreagem patinar: falta de habilidade em utilizá-lo corretamente, segurar o carro por meio do moto, arrancar em segunda marcha, entre outros.

9 – Não trafegue em excesso de peso

Além de acarretar multa e prejudicar outras partes do caminhão, como os pneus, trafegar com excesso de peso pode danificar a embreagem.

10 – Sempre faça a manutenção preventiva

Identificar possíveis problemas que podem afetar no desempenho da embreagem também é uma forma de evitar prejuízos em curto e longo prazo.

Fontes utilizadas para esta matéria: MSN, Terra Economia, Vidro Jumbo, Auto Entusiastas Classic e Iveco Deva