Conversamos com o engenheiro Antônio Lauro Valdivia Neto, especialista em transporte e assessor da NTC & Logística, sobre como o motorista de caminhão deve se comportar diante da atual crise econômica o Brasil e, consequentemente, a redução de oferta de fretes.

OCARRETEIRO: Nesse período de pouco frete o motorista, no desespero, acaba aceitando qualquer tipo de frete. Qual o principal perigo dessa atitude?

LAURO: O maior perigo e o que provavelmente irá acontecer é que ele terá que trabalhar cada vez, pois a medida que se reduz o frete, para se manter a receita é necessário aumentar a quantidade de serviços. Caso contrário ele não terá condições de honrar o pagamento dos compromissos assumidos.

OCARRETEIRO: O que o motorista deve levar em consideração quando for analisar um frete?

LAURO: Principalmente, se o mesmo será suficiente para pagar todos os custos da viagem e se sobrará alguma coisa. E o frete analisado deve ser a soma recebida na ida e na volta.

OCARRETEIRO: Qual a importância de uma planilha de custo principalmente agora com a economia em crise?

LAURO: A planilha de custos bem elaborada dá condições para que o prestador de serviço analise de forma consciente o frete que lhe é ofertado. Além de ser base para a avaliação do negócio.

OCARRETEIRO: Quais os principais itens o motorista deve anotar em sua planilha de custo?

LAURO: Deve-se anotar todos os recursos consumidos e, lembrar que aquilo que foi esquecido, ou seja, não foi anotado será coberto pelo lucro, caso ele tenha algum. Portanto deve-se controlar os custos com manutenção, pneus, despesas de viagem, combustível, taxas e impostos pagos para rodar com o veículo (Licenciamento, IPVA, seguro obrigatório, RNTRC, taxa de vistoria de tacógrafo, etc), seguro do caminhão, além de incluir os custo de depreciação do veículo.

OCARRETEIRO: Como o motorista pode desenvolver um controle rápido e simples.

LAURO: Basta ter um caderninho e, passar a anotar neste, todos os custos citados e os fretes recebidos. Com isto ele terá condições de avaliar a cada final de viagem o resultado da mesma e no final de cada mês, trimestre, semestre e ano se o mesmo foi positivo ou negativo.