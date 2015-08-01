Compare Caminhões

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AGRALE
CITROËN
DAF
FIAT
FORD
FOTON
HYUNDAI
INTERNATIONAL
IVECO
KIA
MAN
MERCEDES-BENZ
PEUGEOT
RENAULT
SCANIA
SINOTRUK
VOLKSWAGEN
VOLVO
MODELO
10000 LX CUMMINS
10000 LX MWM
10000 S CUMMINS
10000 S MWM
14000 LX
14000 S 4X2
14000 S 6X2
8700 LX
8700 S
8700 TR
A10000
A7500
A8700
MODELO
JUMPER FURGÃO 2.3 HDI L6
JUMPER FURGÃO VETRATO 2.3 HDI L6
MODELO
CF85 360 FT 4×2
CF85 360 FTS 6×2
CF85 410 FT 4×2
CF85 410 FTS 6×2
XF105 410 FTS 6X2
XF105 460 FTS 6X2
XF105 460 FTT 6×4
XF105 510 FTS 6X2
XF105 510 FTT 6×4
MODELO
DOBLÒ CARGO 1.4 FLEX
DOBLÒ CARGO 1.8 FLEX
DUCATO CARGO 7,5M³
DUCATO CARGO L 9 M³
DUCATO MAXICARGO 10 M³
DUCATO MAXICARGO 12 M³
FIORINO FURGÃO
UNO FURGÃO 1.0
MODELO
CARGO 1119
CARGO 1419
CARGO 1519
CARGO 1719
CARGO 1723
CARGO 1723 KOLECTOR
CARGO 1723 KOLECTOR TORQSHIFT
CARGO 1723 TORQSHIFT
CARGO 1729 RÍGIDO
CARGO 1729 TRACTOR TORQSHIFT
CARGO 1729R TORQSHIFT
CARGO 1729T
CARGO 1933
CARGO 1933 TRACTOR TORQSHIFT
CARGO 2042
CARGO 2423 6×2
CARGO 2429 6×2
CARGO 2429 TORQSHIFT
CARGO 2623 6×4
CARGO 2629
CARGO 2842
CARGO 3129 6×4
CARGO 3129 6×4 BETONEIRA
CARGO 3133
CARGO 816
F-350
F-4000
F-4000 4×4
MODELO
FOTON 10 – 16DT
FOTON AUMARK 3.5 – 11DT
FOTON AUMARK 3.5 – 11ST
FOTON AUMARK 3.5 – 14ST
MODELO
HR 2.5
MODELO
9800I 6×2
9800I 6×4
DURASTAR 4×2
DURASTAR 6×2
DURASTAR 6×4
MODELO
DAILY 35S14
DAILY 35S14 – GRAN FURGONE
DAILY 40S14
DAILY 45S17 – GRAN FURGONE
DAILY 55C17 – GRAN FURGONE
DAILY 55C17 – MAXI FURGONE
DAILY ECOLINE 55C17
DAILY TRUCK 70C17
HI-WAY 490S44T
HI-WAY 600S44T
HI-WAY 600S48T
HI-WAY 800S48TZ
HI-WAY 800S56TZ
STRALIS 460S36T
STRALIS 490S40T
STRALIS 490S44T
STRALIS 530S36T
STRALIS 600S40T
STRALIS 600S44T
STRALIS 800S44TZ
STRALIS 800S48TZ
TECTOR 150E21 ECONOMY
TECTOR 170E28
TECTOR 240E28
TECTOR 240E28S STRADALE
TECTOR 260E28
TECTOR 260E30
TECTOR ATTACK 170E22
TECTOR ATTACK 170E28
TECTOR ATTACK 240E22
TRAKKER 410T44
TRAKKER 410T48
TRAKKER 740T44T
VERTIS 130V19 HD
VERTIS 90V18 HD
MODELO
BONGO – RODEIRO SIMPLES
MODELO
MAN TGX 28.440
MAN TGX 29.440
MAN TGX 29.480
MODELO
ACCELO 1016
ACCELO 1316
ACCELO 815
ACTROS 2546 LS ESTRADEIRO
ACTROS 2646 LS ESTRADEIRO
ACTROS 2646 LS MULTIUSO
ACTROS 2651 S 6X4 ESTRADEIRO
ACTROS 2651 S 6×4 MULTIUSO
ACTROS 4160 SLT
ACTROS 4844 K 8×4
ATEGO 1419
ATEGO 1719
ATEGO 1726
ATEGO 1726 4×4
ATEGO 1729 COLETOR DE LIXO
ATEGO 1730 – CAVALO MECÂNICO
ATEGO 2426
ATEGO 2430
ATRON 1319
ATRON 1635
ATRON 2324
ATRON 2729 B 6×4
ATRON 2729 K 6×4
ATRON 2729 P 6×4
AXOR 1933
AXOR 2036 ESTRADEIRO
AXOR 2036 MULTIUSO
AXOR 2041 ESTRADEIRO
AXOR 2041 MULTIUSO
AXOR 2533
AXOR 2536 ESTRADEIRO
AXOR 2536 MULTIUSO
AXOR 2541 ESTRADEIRO
AXOR 2541 MULTIUSO
AXOR 2544 ESTRADEIRO
AXOR 2544 MULTIUSO
AXOR 2644 ESTRADEIRO
AXOR 2644 MULTIUSO
AXOR 3131 B
AXOR 3131 K
AXOR 3131 P
AXOR 3344 K
AXOR 3344 P
AXOR 3344 S
AXOR 4144 K
SPRINTER 313 CDI STREET CHASSI CABINE
SPRINTER 313 CDI STREET FURGÃO
SPRINTER 415 CDI
SPRINTER 415 CDI – CHASSI CABINE
SPRINTER 515 CDI
SPRINTER 515 CDI – CHASSI CABINE
VITO 111 CDI
MODELO
PARTNER
MODELO
KANGOO
MASTER CHASSI
MASTER FURGÃO
MODELO
G 360 LA 4×2 – STREAMLINE
G 360 LA 6×2 – STREAMLINE
G 400 CA 6×4 – RBP835+RP835
G 400 CB 6×4 – RBP835+RP835
G 400 LA 4×2 – STREAMLINE
G 400 LA 4X2 – C/3º EIXO 780
G 400 LA 4×2 – C/3º EIXO R885
G 400 LA 4×2 – RP835 – STREAMLINE
G 400 LA 6×2 – STREAMLINE
G 400 LB 6×4 – RB662+R660 – STREAMLINE
G 440 CA 6×4 – RBP835+RP835
G 440 CB 6×4 – RBP835+RP835
G 440 CB 8×4 – RBP835+RP835
G 480 CA 6×4 – RBP835+RP835
G 480 CB 10×4
G 480 CB 6×4 – RBP835+RP835
G 480 CB 8×4 – RBP835+RP835
P 250 CB 6×4
P 250 CB 8×4
P 250 DB 4×2
P 250 DB 6×2
P 250 DB 8×2
P 270 CB 6×4 – ETANOL
P 270 DB 8×2
P 310 CB 6×4
P 310 CB 8×4 – RBP735+RB735
P 310 DB 6×2
P 310 DB 8×2
P 310 LA 4×2
P 360 CB 6×4
P 360 LA 4×2 – – R780
P 360 LA 4×2 RP835
P 360 LA 6×2 – /4 R885
P 360 LA 6×2 – R885
P 360 LB 4×2 – R780
P 360 LB 6×2 – R885
P 360 LB 6×4 – RB662+R660
R 400 LA 4×2 – C/3º EIXO R885 (STREAMLINE/HIGHLINE)
R 400 LA 4×2 – R780 (STREAMLINE)
R 400 LA 4×2 – RP835 (STREAMLINE)
R 400 LA 4×2 – 3º EIXO -RP835 (STREAMLINE)
R 400 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE
R 400 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 400 LA 4X2 – HIGHLINE R780
R 440
R 440 LA 4×2 – 3º EIXO R885 – STREAMLINE
R 440 LA 4×2 – 3º EIXO- R885- HIGHLINE
R 440 LA 4×2 C/3º EIXO RP835 – HIGHLINE
R 440 LA 4×2 – R780 – STREAMLINE
R 440 LA 4×2 – R780 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 440 LA 4×2 – RP835 – HIGHLINE
R 440 LA 4×2 – RP835 – STREAMLINE
R 440 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE
R 440 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 440 LA 6×4 – RBP835+RP835- STREAMLINE
R 440 LA 6×4 – RBP835+RP835- STREAMLINE/HIGHLINE
R 440 LA 6X4 – RB662+R660 – STREAMLINE
R 440 LA 6X4 – RB662+R660 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 480 LA 4×2 – C/3º EIXO R885 – HIGHLINE
R 480 LA 4×2 – C/3º EIXO R885 – STREAMLINE
R 480 LA 4×2 – C/3º EIXO RP835 – HIGHLINE
R 480 LA 4×2 – C/3º EIXO RP835 – STREAMLINE
R 480 LA 4×2 – R780 – STREAMLINE
R 480 LA 4×2 – R780 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 480 LA 4×2 – RP835 – STREAMLINE
R 480 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE
R 480 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 480 LA 6×4 – RB662+R660 – STREAMLINE
R 480 LA 6×4 – RB662+R660 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 480 LA 6×4 – RBP835+RP835 – STREAMLINE
R 480 LA 6×4 – RBP835+RP835 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 560 LA 6×2 – R885 V8 – STREAMLINE
R 560 LA 6×2 – R885 V8 – STREAMLINE/ HIGHLINE
R 560 LA 6×4 – RB662+R660 V8 – STREAMLINE
R 560 LA 6×4 – RB662+R660 V8 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 560 LA 6×4 – RBP835+RP835 V8 – STREAMLINE
R 560 LA 6×4 – RBP835+RP835 V8 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 620 8×4
R 620 LA 6×2 – R885 V8 - STREAMLINE
R 620 LA 6×2 – R885 V8 - STREAMLINE/HIGHLINE
R 620 LA 6×4 – RB662+R660 V8 – STREAMLINE
R 620 LA 6×4 – RB662+R660 V8 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 620 LA 6×4 – RBP835+RP835 V8 – STREAMLINE
R 620 LA 6×4 – RBP835+RP835 V8 – STREAMLINE/HIGHLINE
MODELO
A7 380 4×2
A7 420 6X2
A7 460 6X4
MODELO
CONSTELLATION 13.190
CONSTELLATION 15.190
CONSTELLATION 17.190 V-TRONIC
CONSTELLATION 17.280
CONSTELLATION 17.280 V-TRONIC
CONSTELLATION 17.330
CONSTELLATION 19.330
CONSTELLATION 19.360
CONSTELLATION 19.390
CONSTELLATION 19.420 V-TRONIC
CONSTELLATION 24.280
CONSTELLATION 24.280 8×2
CONSTELLATION 24.280 V-TRONIC 6×2
CONSTELLATION 24.280 V-TRONIC 8×2
CONSTELLATION 24.330 6×2
CONSTELLATION 24.330 8×2
CONSTELLATION 25.360
CONSTELLATION 25.390
CONSTELLATION 25.420 V-TRONIC
CONSTELLATION 26.280
CONSTELLATION 26.280 8×4
CONSTELLATION 26.390
CONSTELLATION 26.420 V-TRONIC
CONSTELLATION 31.280 6×4
CONSTELLATION 31.280 8×4
CONSTELLATION 31.330 10×4
CONSTELLATION 31.330 6×4
CONSTELLATION 31.330 8×4
CONSTELLATION 31.390 10X4
CONSTELLATION 31.390 6×4
CONSTELLATION 31.390 8×4
DELIVERY 10.160
DELIVERY 10.160 PLUS
DELIVERY 5.150
DELIVERY 8.160
DELIVERY 8.160 COM DIFF LOCK
DELIVERY 9.160
WORKER 13.190
WORKER 15.190
WORKER 17.190
WORKER 17.230
WORKER 23.230
MODELO
FH 13 420 4X2
FH 13 420 6X2T
FH 13 420 8X2
FH 13 460 6X4T
FH 13 540 8X4T
FH 16 750
FM 11 380 8X2R
FM 13 380 4X2T
FM 13 380 6X2T
FMX 13 380 4X4R
FMX 13 420 6X4R
FMX 13 420 6X4T
FMX 13 460 6X6R
FMX 13 460 8X4R
VM 220 4X2R
VM 270 6X2R
VM 270 6X4R
VM 270 8X2R
VM 270 8X4R
VM 330 4X2T
VM 330 6X2R
VM 330 6X4R
FABRICANTE
AGRALE
CITROËN
DAF
FIAT
FORD
FOTON
HYUNDAI
INTERNATIONAL
IVECO
KIA
MAN
MERCEDES-BENZ
PEUGEOT
RENAULT
SCANIA
SINOTRUK
VOLKSWAGEN
VOLVO
MODELO
10000 LX CUMMINS
10000 LX MWM
10000 S CUMMINS
10000 S MWM
14000 LX
14000 S 4X2
14000 S 6X2
8700 LX
8700 S
8700 TR
A10000
A7500
A8700
MODELO
JUMPER FURGÃO 2.3 HDI L6
JUMPER FURGÃO VETRATO 2.3 HDI L6
MODELO
CF85 360 FT 4×2
CF85 360 FTS 6×2
CF85 410 FT 4×2
CF85 410 FTS 6×2
XF105 410 FTS 6X2
XF105 460 FTS 6X2
XF105 460 FTT 6×4
XF105 510 FTS 6X2
XF105 510 FTT 6×4
MODELO
DOBLÒ CARGO 1.4 FLEX
DOBLÒ CARGO 1.8 FLEX
DUCATO CARGO 7,5M³
DUCATO CARGO L 9 M³
DUCATO MAXICARGO 10 M³
DUCATO MAXICARGO 12 M³
FIORINO FURGÃO
UNO FURGÃO 1.0
MODELO
CARGO 1119
CARGO 1419
CARGO 1519
CARGO 1719
CARGO 1723
CARGO 1723 KOLECTOR
CARGO 1723 KOLECTOR TORQSHIFT
CARGO 1723 TORQSHIFT
CARGO 1729 RÍGIDO
CARGO 1729 TRACTOR TORQSHIFT
CARGO 1729R TORQSHIFT
CARGO 1729T
CARGO 1933
CARGO 1933 TRACTOR TORQSHIFT
CARGO 2042
CARGO 2423 6×2
CARGO 2429 6×2
CARGO 2429 TORQSHIFT
CARGO 2623 6×4
CARGO 2629
CARGO 2842
CARGO 3129 6×4
CARGO 3129 6×4 BETONEIRA
CARGO 3133
CARGO 816
F-350
F-4000
F-4000 4×4
MODELO
FOTON 10 – 16DT
FOTON AUMARK 3.5 – 11DT
FOTON AUMARK 3.5 – 11ST
FOTON AUMARK 3.5 – 14ST
MODELO
HR 2.5
MODELO
9800I 6×2
9800I 6×4
DURASTAR 4×2
DURASTAR 6×2
DURASTAR 6×4
MODELO
DAILY 35S14
DAILY 35S14 – GRAN FURGONE
DAILY 40S14
DAILY 45S17 – GRAN FURGONE
DAILY 55C17 – GRAN FURGONE
DAILY 55C17 – MAXI FURGONE
DAILY ECOLINE 55C17
DAILY TRUCK 70C17
HI-WAY 490S44T
HI-WAY 600S44T
HI-WAY 600S48T
HI-WAY 800S48TZ
HI-WAY 800S56TZ
STRALIS 460S36T
STRALIS 490S40T
STRALIS 490S44T
STRALIS 530S36T
STRALIS 600S40T
STRALIS 600S44T
STRALIS 800S44TZ
STRALIS 800S48TZ
TECTOR 150E21 ECONOMY
TECTOR 170E28
TECTOR 240E28
TECTOR 240E28S STRADALE
TECTOR 260E28
TECTOR 260E30
TECTOR ATTACK 170E22
TECTOR ATTACK 170E28
TECTOR ATTACK 240E22
TRAKKER 410T44
TRAKKER 410T48
TRAKKER 740T44T
VERTIS 130V19 HD
VERTIS 90V18 HD
MODELO
BONGO – RODEIRO SIMPLES
MODELO
MAN TGX 28.440
MAN TGX 29.440
MAN TGX 29.480
MODELO
ACCELO 1016
ACCELO 1316
ACCELO 815
ACTROS 2546 LS ESTRADEIRO
ACTROS 2646 LS ESTRADEIRO
ACTROS 2646 LS MULTIUSO
ACTROS 2651 S 6X4 ESTRADEIRO
ACTROS 2651 S 6×4 MULTIUSO
ACTROS 4160 SLT
ACTROS 4844 K 8×4
ATEGO 1419
ATEGO 1719
ATEGO 1726
ATEGO 1726 4×4
ATEGO 1729 COLETOR DE LIXO
ATEGO 1730 – CAVALO MECÂNICO
ATEGO 2426
ATEGO 2430
ATRON 1319
ATRON 1635
ATRON 2324
ATRON 2729 B 6×4
ATRON 2729 K 6×4
ATRON 2729 P 6×4
AXOR 1933
AXOR 2036 ESTRADEIRO
AXOR 2036 MULTIUSO
AXOR 2041 ESTRADEIRO
AXOR 2041 MULTIUSO
AXOR 2533
AXOR 2536 ESTRADEIRO
AXOR 2536 MULTIUSO
AXOR 2541 ESTRADEIRO
AXOR 2541 MULTIUSO
AXOR 2544 ESTRADEIRO
AXOR 2544 MULTIUSO
AXOR 2644 ESTRADEIRO
AXOR 2644 MULTIUSO
AXOR 3131 B
AXOR 3131 K
AXOR 3131 P
AXOR 3344 K
AXOR 3344 P
AXOR 3344 S
AXOR 4144 K
SPRINTER 313 CDI STREET CHASSI CABINE
SPRINTER 313 CDI STREET FURGÃO
SPRINTER 415 CDI
SPRINTER 415 CDI – CHASSI CABINE
SPRINTER 515 CDI
SPRINTER 515 CDI – CHASSI CABINE
VITO 111 CDI
MODELO
PARTNER
MODELO
KANGOO
MASTER CHASSI
MASTER FURGÃO
MODELO
G 360 LA 4×2 – STREAMLINE
G 360 LA 6×2 – STREAMLINE
G 400 CA 6×4 – RBP835+RP835
G 400 CB 6×4 – RBP835+RP835
G 400 LA 4×2 – STREAMLINE
G 400 LA 4X2 – C/3º EIXO 780
G 400 LA 4×2 – C/3º EIXO R885
G 400 LA 4×2 – RP835 – STREAMLINE
G 400 LA 6×2 – STREAMLINE
G 400 LB 6×4 – RB662+R660 – STREAMLINE
G 440 CA 6×4 – RBP835+RP835
G 440 CB 6×4 – RBP835+RP835
G 440 CB 8×4 – RBP835+RP835
G 480 CA 6×4 – RBP835+RP835
G 480 CB 10×4
G 480 CB 6×4 – RBP835+RP835
G 480 CB 8×4 – RBP835+RP835
P 250 CB 6×4
P 250 CB 8×4
P 250 DB 4×2
P 250 DB 6×2
P 250 DB 8×2
P 270 CB 6×4 – ETANOL
P 270 DB 8×2
P 310 CB 6×4
P 310 CB 8×4 – RBP735+RB735
P 310 DB 6×2
P 310 DB 8×2
P 310 LA 4×2
P 360 CB 6×4
P 360 LA 4×2 – – R780
P 360 LA 4×2 RP835
P 360 LA 6×2 – /4 R885
P 360 LA 6×2 – R885
P 360 LB 4×2 – R780
P 360 LB 6×2 – R885
P 360 LB 6×4 – RB662+R660
R 400 LA 4×2 – C/3º EIXO R885 (STREAMLINE/HIGHLINE)
R 400 LA 4×2 – R780 (STREAMLINE)
R 400 LA 4×2 – RP835 (STREAMLINE)
R 400 LA 4×2 – 3º EIXO -RP835 (STREAMLINE)
R 400 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE
R 400 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 400 LA 4X2 – HIGHLINE R780
R 440
R 440 LA 4×2 – 3º EIXO R885 – STREAMLINE
R 440 LA 4×2 – 3º EIXO- R885- HIGHLINE
R 440 LA 4×2 C/3º EIXO RP835 – HIGHLINE
R 440 LA 4×2 – R780 – STREAMLINE
R 440 LA 4×2 – R780 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 440 LA 4×2 – RP835 – HIGHLINE
R 440 LA 4×2 – RP835 – STREAMLINE
R 440 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE
R 440 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 440 LA 6×4 – RBP835+RP835- STREAMLINE
R 440 LA 6×4 – RBP835+RP835- STREAMLINE/HIGHLINE
R 440 LA 6X4 – RB662+R660 – STREAMLINE
R 440 LA 6X4 – RB662+R660 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 480 LA 4×2 – C/3º EIXO R885 – HIGHLINE
R 480 LA 4×2 – C/3º EIXO R885 – STREAMLINE
R 480 LA 4×2 – C/3º EIXO RP835 – HIGHLINE
R 480 LA 4×2 – C/3º EIXO RP835 – STREAMLINE
R 480 LA 4×2 – R780 – STREAMLINE
R 480 LA 4×2 – R780 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 480 LA 4×2 – RP835 – STREAMLINE
R 480 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE
R 480 LA 6×2 – R885 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 480 LA 6×4 – RB662+R660 – STREAMLINE
R 480 LA 6×4 – RB662+R660 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 480 LA 6×4 – RBP835+RP835 – STREAMLINE
R 480 LA 6×4 – RBP835+RP835 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 560 LA 6×2 – R885 V8 – STREAMLINE
R 560 LA 6×2 – R885 V8 – STREAMLINE/ HIGHLINE
R 560 LA 6×4 – RB662+R660 V8 – STREAMLINE
R 560 LA 6×4 – RB662+R660 V8 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 560 LA 6×4 – RBP835+RP835 V8 – STREAMLINE
R 560 LA 6×4 – RBP835+RP835 V8 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 620 8×4
R 620 LA 6×2 – R885 V8 - STREAMLINE
R 620 LA 6×2 – R885 V8 - STREAMLINE/HIGHLINE
R 620 LA 6×4 – RB662+R660 V8 – STREAMLINE
R 620 LA 6×4 – RB662+R660 V8 – STREAMLINE/HIGHLINE
R 620 LA 6×4 – RBP835+RP835 V8 – STREAMLINE
R 620 LA 6×4 – RBP835+RP835 V8 – STREAMLINE/HIGHLINE
MODELO
A7 380 4×2
A7 420 6X2
A7 460 6X4
MODELO
CONSTELLATION 13.190
CONSTELLATION 15.190
CONSTELLATION 17.190 V-TRONIC
CONSTELLATION 17.280
CONSTELLATION 17.280 V-TRONIC
CONSTELLATION 17.330
CONSTELLATION 19.330
CONSTELLATION 19.360
CONSTELLATION 19.390
CONSTELLATION 19.420 V-TRONIC
CONSTELLATION 24.280
CONSTELLATION 24.280 8×2
CONSTELLATION 24.280 V-TRONIC 6×2
CONSTELLATION 24.280 V-TRONIC 8×2
CONSTELLATION 24.330 6×2
CONSTELLATION 24.330 8×2
CONSTELLATION 25.360
CONSTELLATION 25.390
CONSTELLATION 25.420 V-TRONIC
CONSTELLATION 26.280
CONSTELLATION 26.280 8×4
CONSTELLATION 26.390
CONSTELLATION 26.420 V-TRONIC
CONSTELLATION 31.280 6×4
CONSTELLATION 31.280 8×4
CONSTELLATION 31.330 10×4
CONSTELLATION 31.330 6×4
CONSTELLATION 31.330 8×4
CONSTELLATION 31.390 10X4
CONSTELLATION 31.390 6×4
CONSTELLATION 31.390 8×4
DELIVERY 10.160
DELIVERY 10.160 PLUS
DELIVERY 5.150
DELIVERY 8.160
DELIVERY 8.160 COM DIFF LOCK
DELIVERY 9.160
WORKER 13.190
WORKER 15.190
WORKER 17.190
WORKER 17.230
WORKER 23.230
MODELO
FH 13 420 4X2
FH 13 420 6X2T
FH 13 420 8X2
FH 13 460 6X4T
FH 13 540 8X4T
FH 16 750
FM 11 380 8X2R
FM 13 380 4X2T
FM 13 380 6X2T
FMX 13 380 4X4R
FMX 13 420 6X4R
FMX 13 420 6X4T
FMX 13 460 6X6R
FMX 13 460 8X4R
VM 220 4X2R
VM 270 6X2R
VM 270 6X4R
VM 270 8X2R
VM 270 8X4R
VM 330 4X2T
VM 330 6X2R
VM 330 6X4R
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