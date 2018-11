A Apta Caminhões e Ônibus, com unidades em São Bernardo do Campo e São Vicente, conseguiu a manutenção da certificação ISO 9001/2015. A aprovação ocorreu após auditoria in loco por auditores da MAN/ Volkswagen. O selo representa o nível de qualidade e garantia do atendimento ao cliente, conforme o padrão mundial estabelecido pela montadora e garantido pelo IQA (Instituto de Qualidade Automotiva).

O critério de verificação é baseado em uma lista previamente definida, o que permite a rede manter e implementar um sistema único de qualidade. No primeiro semestre deste ano, outra unidade da concessionária, no Litoral Paulista, também passou por auditoria e manteve a certificação da ISO.

A lista de verificação é formada por aproximadamente 130 questões/itens. A assistência técnica representa 48%; peças, 11%; vendas, 12% e as áreas administrativas (RH, SAC, Qualidade) 29% dos itens. “As nossas atividades são estruturadas e estrategicamente alinhadas. Para alcançar a excelência, buscamos a constante superioridade qualitativa do mercado, além da conscientização e comprometimento da nossa liderança e colaboradores. Além de tudo, o benefício da certificação atinge diretamente o cliente”, explicou Michelle Silva Rocha, analista de Qualidade.

A Apta Caminhões e Ônibus é uma das mais modernas concessionárias de caminhões e ônibus da rede MAN Latin America/ Volkswagen. As duas unidades, que juntas atendem 39 municípios da Grande São Paulo e 11 do Litoral Paulista, atuam com uma linha completa de veículos pesados e sua estrutura se divide entre vendas de caminhões e ônibus, novos e usados, além de peças e assistência técnica.