A Apta Caminhões e Ônibus, empresa do Grupo Terracom, é uma das patrocinadoras da 1ª etapa do Terracom Duathon, competição que será realizada dia 7 de maio, em Santos, Litoral de São Paulo. Disputada nas modalidades corrida (5 km); ciclismo (20 km) e corrida (2,5 km), a prova é destinada a atletas amadores, a partir de 12 anos de idade.

A empresa acredita que patrocinar o evento como esse contribui para incentivar o esporte e também difunde a imagem institucional de forma positiva. A largada ocorrerá a partir das 8 horas, em frente à Etec Escolástica Rosa, entre os canais 5 e 6. A entrega dos kits será feita no mesmo dia do evento, das 6h30 às 7h30. Com três etapas em 2017, as próximas etapas serão realizadas em 20 de agosto e 12 de novembro.

Uma das mais modernas concessionárias de caminhões e ônibus da rede MAN Latin America/Volkswagen, a Apta possui unidades estrategicamente localizadas às margens da rodovia dos Imigrantes, no Km 26, na junção com o Rodoanel, e outra na Baixada Santista no Km 64. As concessionárias atuam com uma linha completa e sua estrutura se divide entre vendas de caminhões e ônibus, novos e usados, peças e assistência técnica. A Apta atende 39 municípios da Grande São Paulo e 11 do litoral paulista.