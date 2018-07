Em homenagem ao Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho, a Apta Caminhões, concessionária MAN/Volkswagen, localizada em São Bernardo do Campo, nas proximidades do Rodoanel, coloca à disposição dos clientes a Sala do Motorista. O espaço é equipado com banheiros, poltronas, área de TV, máquina de café, espaço de Internet e mesa de jogos. A concessionária possui também um restaurante com capacidade para mais de 100 pessoas. O local funciona das 11h às 14h e serve, além dos funcionários, os motoristas que estão de passagem pela concessionária.

O espaço é disponibilizado para os motoristas que estão apenas de passagem ou apenas para aqueles que desejam esperar pela liberação do veículo. Enquanto espera, ele pode apenas relaxar ou aproveitar o lazer e entretenimento oferecido. Através de um monitor, o motorista pode identificar o estágio que se encontra o serviço do caminhão na oficina e também recebe a informação quando o veículo está liberado.

Além de espaço de descanso, o local é ainda ponto de encontro entre os profissionais, que podem trocar informações do trecho, de cargas e até do mercado de transporte de cargas em geral, conforme observou O gerente de Serviços da concessionária, Harley Chiganças. “Além disso, é um investimento para valorizar cada vez mais o trabalho do motorista, que desempenha um papel fundamental o setor de transporte. Investir em estrutura para receber bem os clientes faz parte da política de atuação da Apta Caminhões e Ônibus”, complementou.

Outros serviços oferecidos pela concessionária são o agendamento de serviços pelo site www.aptacaminhoes.com.br e a oficina volante que presta atendimento nas suas instalações do cliente. Outro é o contrato de manutenção, um serviço de pós-vendas com guincho 24 horas.