O concessionário Araguaia, de Campinas/SP se destacou pelo terceiro ano consecutivo entre as revendas da Rede Mercedes-Benz no Programa de Certificação StarClass. Pertencente ao Grupo Pirasa, a revenda acumula troféus referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017. “O concessionário já se tornou uma das referências para toda a nossa Rede, que se inspira em suas ações para aperfeiçoar ainda mais o atendimento aos clientes em todo o Brasil”, afirmou Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

O Programa de Certificação StarClass teve início com o segmento de caminhões em 2006, seguido por ônibus em 2010 e comerciais leves em 2012. Leoncini explica que a Mercedes-Benz avalia os concessionários durante todo o ano, de acordo com os padrões de qualidade estipulados pelo Programa de Certificação StarClass. Este processo se apoia em três pilares: padronização (processos, estrutura e identidade visual), profissionalização e equipe de alta performance.

No final do ano, são apurados os desempenhos dos concessionários, com a Mercedes-Benz indicando, por segmento de veículos, os que mais se destacam nas classificações Ouro, Prata e Bronze. O melhor é reconhecido com a entrega do prêmio “Diamante”.

Para conquistar o troféu “Diamante”, a revenda deve receber certificação ouro em todos os segmentos em que atua, maior pontuação no ranking de indicadores de Vendas e de Peças & Serviços, além de ter inscrito projetos nos Prêmios de “Reponsabilidade Ambiental” e “Cliente Satisfeito”, iniciativas realizadas pela Mercedes-Benz.

