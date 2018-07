O concessionário Minasmáquinas, parceiro da Mercedes-Benz há mais de 50 anos, acaba de inaugurar sua unidade Van Center – loja exclusiva para a comercialização de produtos e serviços das linhas Sprinter e Vito – em Minas Gerais.

Minas Gerais foi o terceiro no ranking nacional de vendas da Sprinter no primeiro semestre deste ano, com 316 unidades emplacadas. Com esse volume de vendas, a Sprinter lidera o segmento de Large Vans (3.500 a 5.000 kg de PBT) no Estado, com 34% de participação de mercado.

Quase a metade das vendas totais da Sprinter em Minas Gerais estão concentradas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o que garante à marca 32,5% de market share e 164 unidades emplacadas.

“A Minasmáquinas já oferecia o atendimento especializado Van Center em sua matriz em Contagem, onde também comercializa caminhões e ônibus da nossa marca. Agora, o Grupo inaugura uma loja exclusiva para veículos comerciais leves numa área nobre no coração de Belo Horizonte”, diz Jefferson Ferrarez, diretor de Vendas e Marketing Vans da Mercedes-Benz do Brasil.

Esta é a terceira loja exclusiva do Van Center no Brasil.