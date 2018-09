Até o próximo dia 20 de novembro, os motoristas inscritos no programa Clube Irmão Caminhoneiro Shell poderão participar do concurso “30 anos de estrada ao seu lado”, em alusão aos 30 anos do programa. Os interessados deverão enviar a história que relate a sua experiência mais interessante como associado ou em um posto Shell.

Os caminhoneiros poderão contar suas experiências com o Clube Irmão e/ou Posto Shell, em formato de texto, áudio, foto e vídeo. As histórias mais originais, criativas e emocionantes serão selecionadas, reconhecidas e premiadas.

Os envios deverão ser feitos até o dia 20 de novembro de 2018, por meio do aplicativo Whatsapp – (11) 98811-2630, ou pelo site. O concurso terá três períodos para inscrições das histórias, para que mais condutores possam participar.

Em cada período serão selecionadas 30 histórias. Destas, as dez melhores receberão um prêmio R$ 3 mil no cartão WEX FRETE de gestão de frete. As outras vinte receberão um vale prêmio pela participação. Ao final do concurso, haverá um sorteio entre os 90 finalistas valendo um Caminhão Mercedes Benz Actros 2646, 6×4, Mega Space, modelo 2018/2019.

Desde a sua criação, no final da década de 80, já são 350 mil associados. “Com o Clube Irmão Caminhoneiro Shell, materializamos o conceito da Humanologia Shell para os motoristas que vivem nas estradas. O Clube nos aproxima dos caminhoneiros e nos faz entender cada vez melhor sua jornada e rotina, oferecendo serviços e soluções que as deixem melhores e mais seguras”, afirma Andreas Lips, Gerente de Oferta de Rodovia e Diesel da Raízen.”