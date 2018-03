A partir dessa quinta-feira (22/03) os condutores de São Paulo passam a ter acesso a versão digital da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O documento tem o mesmo valor jurídico do impresso. O novo serviço é válido em âmbito nacional. Na prática, a CNH digital facilitará a identificação, tanto para os condutores quanto para os agentes de trânsito.

A autenticidade será comprovada pela assinatura via certificado digital do emissor ou via leitura QR Code.

A Soluti desenvolveu uma solução que serve de apoio para a entrada em vigor da CNH-e, o S.DNA. A ferramenta possui informações pertencentes a um indivíduo, empresa ou produto através de um Certificado de Atributo que reúne os dados do usuário via autenticação. Também possui um recurso de comunicação de dados, compilando informações sobre um determinado usuário ou empresa para acesso à terceiros, via QR Code.

Veja o passo a passo para obter a CNH Digital

Facilidades da certificação digital

O certificado digital é a identidade do condutor, no qual é integrada na CNH-e e armazena todas as informações da carteira impressa, garantindo a autenticidade do documento e tem como principais vantagens a praticidade, segurança e comodidade para o condutor.

A Carteira de Habilitação digital só pode ser gerada para quem tem a última versão da CNH impressa, que conta com um QR Code (código escaneável em aparelhos eletrônicos) na parte interna.

O gerente de produtos da Soluti, Lucas Vieira, explica que o QR-Code dará acesso ao banco de dados onde as informações ficarão registradas. Ele será único para cada carteira emitida. “Mesmo que você não solicite a versão eletrônica da sua CNH, ela estará armazenada em um servidor seguro de cada Detran para ser usada por agentes de trânsito ou quem mais necessitar verificar a autenticidade das informações, checando se os dados que estão no documento físico são os mesmos que estão no banco do Detran, reduzindo a possibilidade de fraude.”, ressalta.

Por questões de segurança, a CNH Digital é vinculada somente em um aparelho telefônico por vez. Portanto, em caso de perda ou roubo, será necessário informar o novo aparelho – utilizando a mesma senha de acesso – ao Portal de Trânsito para desbloqueio. Assim, a CNH Digital do aparelho anterior será bloqueada automaticamente após o desbloqueio do novo dispositivo.

O que muda para motoristas e agentes de trânsito?

No caso dos motoristas, poderão apresentar o documento de porte obrigatório de forma impressa como hoje quanto digital pelo seu smartphone. Ou seja, se esquecerem o documento em casa, basta apresentar o digital para não ser multado. No caso dos agentes, poderão consultar os dados do motorista por meio de um aplicativo de celular que funcionará mediante leitura do QR Code.