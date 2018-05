Com objetivo de promover maior segurança viárias nas estradas brasileiras, a Arteris acaba de anunciar a adesão ao programa Connected Citizens do Waze. O programa permite que a companhia disponibilize aos usuários de 21 rodovias brasileiras acesso a informações sobre as condições da via e possíveis incidentes, por conta da interação dos Centros de Controle Operacionais (CCO) com o Waze.

Com a parceria, tanto os usuários das rodovias, quanto as concessionárias poderão criar alertas que serão visualizados por meio do aplicativo. Outro benefício será a divulgação, via app, dos avisos de obras na pista, permitindo aos usuários redobrarem a atenção nos trechos com alerta.

Os alertas que somente eram validados por outros usuários do aplicativo, com a parceria, passarão a ser verificados rapidamente pelos CCOs. Assim, além de validar a informação, as concessionárias poderão acionar recursos de forma mais efetiva e rápida para solucionar problemas. Vale ressaltar que o canal oficial para solicitação de atendimento entre usuários e as concessionárias segue sendo o telefone de 0800 ou diretamente nas Bases Operacionais.

“Conectividade, fluidez do tráfego e a segurança nas rodovias, estão entre as principais preocupações daqueles que têm o desafio de contribuir para o desenvolvimento de cidades e rodovias em um contexto de crescimento acelerado. O investimento no monitoramento em tempo real é uma necessidade da atualidade e, por isso, parcerias com empresas de tecnologia têm se mostrado cada vez mais estratégicas. Receber informações de forma rápida e entender o comportamento do usuário do serviço é fundamental para promover um trânsito mais seguro”, afirmou Elvis Granzotti, gerente de operações da Arteris.

A ação faz parte de um plano global da Abertis, uma das acionistas da Arteris, e envolve sete países (Brasil, Espanha, Argentina, Chile, França, Itália e Porto Rico) no âmbito do Programa Connected Citizens. Os CCOs de nove concessionárias administradas pela Arteris fazem parte do programa são dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná (Autovias, Centrovias, Intervias, Fernão Dias, Régis Bittencourt, Fluminense, Litoral Sul, Planalto Sul e ViaPaulista).