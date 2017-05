A Confenar – Confederação Nacional das Revendas da Ambev e das Empresas de Logística da Distribuição acaba de reforçar a parceria com a Volvo para oferecer às revendas associadas veículos com preços competitivos e com melhores condições de pagamento.

O acordo é válido até o final de 2017 e inclui descontos especiais em caminhões para operações de Entrega e Puxada, como os modelos VM 220 e 270, FM 380 e FH 420. As revendas que adquirirem o modelo VM têm ainda direito à Caixa I-Shift sem custo adicional para motores de 270 Cavalos.

“A união da Confenar com a Volvo já está consolidada, é uma parceria bastante procurada pelos revendedores por trazer ótimos benefícios. Os produtos Volvo têm atendido a complexidade das operações logísticas de Entrega e Puxada das revendas com alta produtividade e ótimos indicadores de disponibilidade dos veículos. Renovamos o acordo anualmente pois sabemos que é possível contar com as melhores opções de veículos para o transporte de bebidas”, afirma Nino Anele, executivo da área de negócios e parcerias da Confederação.