Apesar dos motoristas de caminhão já se posicionarem a favor dos pedágios em troca de melhor infraestrutura viária, o valor das tarifas, em alguns trechos, ainda está entre as principais reclamações desses profissionais.

Conversamos com o economista Carlos Campos Neto, que acompanha as tarifas de pedágio de todas as rodovias concedidas no Brasil. O economista aplica a metodologia já consagrada no setor: o valor do pedágio ponderado pela quilometragem, isto é, trabalho com R$/100km. Tal mecanismo é utilizado para uniformizar e comparar os dados.

Apesar de ter o valor do pedágio para cada trecho (rodovia) concedido, Carlos explica que divulga os valores médios.

De acordo com o último dado atualizado, em agosto desse ano, o Estado com menor tarifa média a cada 100km é a Bahia (R$8,09). Já a mais cara se concentra em Pernambuco (R$59,86). Porém é importante ressaltar que o elevado valor do pedágio é influenciado pela construção e operação de uma ponte que dá acesso à área residencial de alta-renda. Neste caso, o pedágio é elevado porque inclui a amortização do investimento na sua construção – trecho de 6 KM. (Tem uma segunda concessão de 44 km).

Confira a tarifa média de pedágio de oito Estados do Brasil

Tabela: Tarifa média de pedágios rodoviários no Brasil

Tarifa Média R$/100KM

BAHIA R$ 8,09 MINAS GERAIS R$ 9,53 PARANÁ R$ 13,57 RIO GRANDE DO SUL R$ – ESPÍRITO SANTO R$ 14,81 SÃO PAULO R$ 17,60 RIO DE JANEIRO R$ 18,29 PERNAMBUCO R$ 59,86 MATO GROSSO R$ 16,07 TARIFA MÉDIA NOS ESTADOS R$ 15,92 TARIFA MÉDIA BRASIL R$ 11,50

Notas: Todos os dados foram acessados em agosto de 2018.

Fonte: ABCR e ANTT. Elaboração: Carlos Campos.