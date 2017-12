A Mercedes-Benz promoveu uma ação de Natal com 30 crianças, que participam dos projetos da ONG Azo, de Santo André (ABC Paulista), instituição apoiada pela empresa desde 2013. As crianças foram convidadas a escrever uma carta ao Papai Noel, indicando um presente de Natal numa lista prévia de sugestões.

As crianças foram convidadas a embarcar em um ônibus da marca para visitar o “Polo Norte”, ambientação montada no Espaço Mercedes, na planta da Empresa em São Bernardo do Campo (SP).

O papai Noel surgiu no caminhão Actros e os funcionários da empresa, que fizeram entrega dos presentes, vieram em uma van Sprinter. Assim como as 30 crianças que participaram do evento e do vídeo, as demais 170 crianças assistidas pela Azo também receberam presentes, o que amplia o alcance dessa ação de Natal da Mercedes-Benz.

Esta ação especial da Empresa, chamada de “Peça para uma estrela”, virou o vídeo de Natal da Mercedes-Benz, que já está sendo veiculado nos canais da marca nas redes sociais, como Facebook, Youtube e Instagram.

“Não importa o que você deseja, peça para uma estrela”, afirma Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina. “Fizemos essa campanha com as crianças da Azo para ressaltar a esperança que reascende a cada Natal com um novo pedido. E este ano, o pedido ganhou uma ajuda extra. Afinal, todo mundo sabe que ao pedir para uma estrela, o pedido ganha força. Ainda mais se a estrela for a de três pontas”.