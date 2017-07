A Repom mobilizará todas as suas unidades do Clube da Estrada para comemorar o Dia Nacional do Caminhoneiro, celebrado em 25 de julho. Em homenagem a esses profissionais serão realizados exames de rotina, corte de cabelo, atividades recreativas, entre outras ações, acompanhadas de um churrasco.

Outra ação é a Promoção Rei da Estrada. A cada km rodado o caminhoneiro acumula 1 ponto, e 100 pontos por cada amigo caminhoneiro que convidar e se inscrever pelo seu convite. Aquele que tiver a maior pontuação, no período de 30 dias, será o ganhador. O prêmio varia todo mês, a Repom já presenteou mais de 15 motoristas com TVs, notebooks, smartphones e churrasqueiras elétricas, entre outros.

Para participar, basta que o caminhoneiro baixe o aplicativo Repom, disponível para smartphones com sistema operacional Android, a partir da versão 4.0, e cadastre nome, CPF, e-mail, telefone, crie uma senha e tire uma foto da carteira de habilitação, demonstrando a categoria C, D e/ou E.

Clube de Estrada

No Clube da Estrada, iniciativa promovida pela Repom e que contribui para o cumprimento da Lei do Descanso 12.619/12, os caminhoneiros podem usufruir de uma série de benefícios, como estrutura completa de computadores, com internet, Wi-Fi e telefone, que facilita a comunicação com familiares e amigos. O clube também dispõe de equipe de atendimento e suporte aos cartões Repom, serviços on-line de emissão de documentos, cabeleireiro e enfermaria, copa com micro-ondas e geladeira e local para descanso.

“O Clube da Estrada Repom faz a diferença na rotina desses trabalhadores, que encontram, em cada unidade, um local adequado para o descanso, além de inúmeros serviços importantes para os motoristas. Essa é uma forma de estarmos mais próximos e, por isso, escolhemos esse dia para fazer algo ainda mais especial. Gostaríamos de festejar junto a importância deles para todo o País”, afirma Andrea Beatrix, Diretora de Relacionamento e Marketing da Repom.

As unidades do clube já receberam mais de 200 mil visitas de caminhoneiros, e a expectativa é de aumentar esse número, com a previsão de inauguração de mais 30 espaços até o final do ano.

Onde encontrar

Clube Posto Platinão Stoping Center

Rodovia BR-163, km 454

Campo Grande, MS

Clube Posto Cacique Cruzeta

Rodovia PI-247, km 25,5 – Cruzeta

Uruçuí, PI

Clube Posto Mirian

Rodovia BR-364, km 691, Lote 22ª

Candeias do Jamari, RO

Clube Posto Rei da Castelo

Rodovia Castelo Branco, km 103, s/n

Porto Feliz, SP

Clube Posto Sakamoto II

Rodovia Presidente Dutra, km 210,5, s/n

Guarulhos, SP

Clube Posto Paulistão Rubineia

Rodovia Euclides da Cunha, km 632

Rubineia, SP

Clube Posto Bem Brasil III

Rodovia BR-163, km 583

Nova Mutum, MT