A Volkswagen Caminhões e Ônibus disponibiliza para a nova família Delivery três versões de configurações para seus veículos. A versão City é direcionado para o cliente que precisa de um caminhão com durabilidade e baixo custo de investimento. Mesmo nesta opção, o novo Delivery não abre mão de itens funcionais para conforto do motorista, como coluna de direção multirregulável e aquecimento interno.

Já a configuração Trend é sob medida para o dia a dia do tráfego urbano, agregando a aba protetora do parabrisas (conhecida como boné), tanque de 150 litros, banco com suspensão pneumática e piloto automático.

O pacote Prime é o mais completo. Nessa opção, o caminhão soma diversos itens de conforto e sai de fábrica também com ar-condicionado, trio elétrico para vidros, travas e retrovisores. Outro item adicional são os faróis auxiliares de neblina.

“A nova geração Delivery foi projetada para definir um novo patamar no atendimento às necessidades do cliente em todas as suas configurações. O espaço interno é um marco da categoria de 3,5 a 13 toneladas: verificamos itens ergonômicos para o maior conforto e aperfeiçoamos as dimensões para as melhores soluções. O que varia nas três opções de configurações são as funcionalidades oferecidas”, explica Ricardo Yada, supervisor de Marketing do Produto da MAN Latin America.

A fabricante destaca ainda que os caminhões da nova família transportam em média até 10% mais em peso e com volume superior em até 15%.

O Delivery 13.180, por exemplo, é mais leve que sua versão anterior e tem a maior capacidade de carga de sua categoria, transportando até 800 quilos a mais que o seu principal concorrente e com uma plataforma maior.