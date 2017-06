Em homenagem ao Dia do Motorista, a Goodyear convidou o piloto de teste da empresa Felipe Zacarias, acostumado a testar os mais diversos pneus de caminhões e automóveis, para preparar uma série de dicas para os motoristas de caminhão. Confira:

MANUTENÇÃO

Segundo Felipe, além de prudência, reponsabilidade e respeito às leis de trânsito quando se dirige um caminhão, é necessário fazer todas as manutenções adequadas dos pneus. “Antes de tudo é preciso manter uma regularidade semanal de calibração de pressão e o alinhamento dos mesmos (Geometria Veicular). E antes de viajar, é fundamental uma inspeção visual dos pneus e verificação das pressões utilizadas na sua aplicação, além da profundidade de borracha remanescente. É extremamente importante checar se os pneus não estão carecas”, afirma.

DISPONIBILIDADE PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS

Depois de fazer a revisão dos pneus, é a hora de cair na estrada. E são nas rodovias que os imprevistos acontecem, por isso é necessário que todos os caminhoneiros estejam extremamente preparados. Isso inclui, uma boa noite de sono e muita disposição para encarar estradas sob as mais diferentes condições.

“Além dos buracos e desvios, a chuva e as íngremes subidas são alguns dos fatores mais preocupantes para os caminhoneiros. Com a perda da visibilidade e a diminuição da aderência, a dica é reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Já em condições de subidas, a dica é sempre subir com velocidade constante para evitar patinagem dos pneus, mantendo o veículo na faixa da direita conforme legislação”. Felipe também recomenda que para diminuir o consumo de combustível, a dica é manter a rotação do seu caminhão.

PNEUS

O piloto reforça que na hora de comprar um pneu novo, o ideal é escolher um modelo de pneu recomendado para o tipo de serviço que o caminhão irá desempenhar, para assim garantir desempenho e segurança. E conclui, “o importante é seguir as recomendações técnicas do fabricante para obter o máximo rendimento, quilometragem e segurança”.

Outro ponto importante são os rodízios de pneus e o uso de pneus recauchutados. No caso, o rodízio é aconselhável para garantir uma maior durabilidade dos pneus. Por isso, esteja atento aos desgastes irregulares e diferenças de profundidade de borracha entre os eixos, e se for o caso verificar a geometria veicular e efetuar o rodizio.

No caso dos pneus recapados, o correto é sempre utilizá-los nos eixos de tração e eixos livre, pois a legislação não permite este tipo de pneu nos eixos direcionais dos caminhões. A recapagem dos pneus ajuda a diminuir os custos operacionais dos caminhoneiros. A dica é procurar um reformador certificado pelo INMETRO e utilizar bandas de rodagem com desenhos indicados para cada aplicação.