A Foton Caminhões acaba de iniciar a comercialização de duas novas famílias de caminhões desenvolvidas especificamente para atender às necessidades de logística urbana e interurbana do Brasil. São eles os veículos Minitruck, de 3,5 toneladas, e o caminhão leve, Citytruck, de 10 toneladas. Ambos “made in Brazil”.

Desenvolvidos pela engenharia brasileira da Foton Caminhões em cooperação com a engenharia da Foton chinesa, estes novos caminhões já estão em produção no Brasil com 65% de índice de componentes nacionais.

A empresa alugou uma linha completa da fabricante Agrale, de Caxias do Sul, RS, para agilizar a nacionalização de seus produtos.

“Este é um importante marco na história da Foton no Brasil uma vez que, a partir de agora, já temos produtos nacionais e que podem ser beneficiados pelo programa Finame”, comemora Luiz Carlos Mendonça de Barros, CEO da Foton Caminhões, empreendedor que trouxe a marca para o Brasil em 2010.

Com as famílias Minitruck e Citytruck, a Foton Caminhões traz ao mercado brasileiro alternativas de veículos para transporte de cargas com características técnicas inovadoras e únicas. Além disso, a marca também cria um novo sub segmento, o do mini caminhões – Minitrucks – veículos robustos e com configurações adequadas para atender com mais eficiência o transporte urbano de cargas mais volumosas e com mais peso.

MINITRUCK

A família Minitruck terá três diferentes versões com capacidade de carga de 3.500 kg. São os modelos Foton Minitruck 3.5-12 DT com entre-eixos de 2.600 mm, o Foton Minitruck 3.5 – 14 ST com entre-eixos de 3.360 mm e rodado simples e o Foton Minitruck 3.5-14 DT com entre-eixos de 3.360 mm e rodado duplo no eixo traseiro.

Os novos modelos possuem características exclusivas como cabine basculante, quadro do chassi em perfil escada com uso de longarinas e eixo dianteiro com viga forjada em perfil “I”.

A motorização é Cummins ISF 2.8 l com sistema de injeção eletrônica common rail. O tratamento dos gases de escape é feito pelo sistema de pós-tratamento EGR de alta tecnologia, atendendo plenamente o PROCONVE L6.

A transmissão manual de cinco velocidades é a conceituada e robusta ZF 5S 400, com overdrive, oferecendo um desempenho progressivo sem apresentar “gaps” ao se trocar as marchas.

O sistema de freio é fornecido pela Chassis Brakes, também de uso abrangente no mercado nacional.

Os veículos possuem ABS e airbag duplo, atendendo a legislação vigente no País para essa categoria de produto, oferecendo segurança nas frenagens, assim como proteção passiva ao motorista e ao passageiro.

CITYTRUCK 10–16

A Foton Caminhões desenvolveu para o mercado brasileiro seu leve de 10 toneladas. O Foton Citytruck 10-16 nacional possui mais de 65 % de conteúdo local, o que o credencia para receber financiamento via Finame. O novo Foton vem equipado com motor Cummins ISF 3.8 I com potência de 161 cv a 2600 RPM que atende a legislação PROCONVE P7. O motor, com injeção eletrônica common rail, faz tratamento dos gases pelo sistema de pós-tratamento SCR.

Os eixos dianteiros e traseiros são da marca DANA. A tara (peso do veículo em ordem de marcha) é de aproximadamente 3,1 toneladas e isso o torna, também, o veículo mais leve de sua categoria.