3 MOTORIZAÇÃO: 450 e 510 cv

As novas motorizações de 450 e 510 cavalos chegam com tecnologia de alta pressão de injeção de combustível e com múltiplos pontos para diminuir o consumo, os ruídos e as emissões. Com essa evolução, o motor passa a ser mais silencioso do que a versão atual e apresenta uma redução de até 5% no consumo de combustível.

A nova geração faz parte da linha R, indicada para operações rodoviárias. Os novos modelos, R 450 e R 510, podem receber as configurações de rodas 6×2 e 6×4. Já as cabines disponíveis são a R Highline e a Streamline.