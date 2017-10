A ValeCard anunciou quatro novidades durante a participação na Fenatran, que será realizada entre os dias 16 e 20 de outubro, em São Paulo.

Entre as principais soluções que serão divulgadas estão um aplicativo para ajudar o motorista a encontrar o posto de combustível com menor preço e uma ferramenta que possibilita a análise profunda de dados para que as empresas possam tomar decisões melhores em relação as suas frotas.

VALECARD MOTORISTA

A tecnologia direciona o motorista para o posto, dentre aqueles credenciados à ValeCard, que oferece o combustível com menor preço.

Com a ferramenta, o profissional também poderá consultar o saldo ainda disponível, a rede credenciada e a melhor rota até o estabelecimento. A empresa contratante dos serviços da ValeCard conseguirá identificar se os postos indicados foram, de fato, procurados – o que será possível por meio do Sistema Integrado de Autogestão, que centraliza todas as informações relacionadas ao abastecimento.

PLANO DE VIAGEM

A empresa de frota poderá criar uma rota para os seus motoristas, além de definir os postos por onde poderão passar. O mecanismo também possibilitará a consulta de preços do combustível antecipadamente e o valor que será gasto em cada estabelecimento, de acordo com o caminho percorrido até então.

GESTÃO AVANÇADA

Com o módulo Gestão Avançada, uma equipe especialista no gerenciamento de frotas analisará com profundidade as informações que chegam ao Sistema Integrado de Autogestão com o propósito de ajudar a empresa na tomada de decisões.

O melhor momento para adquirir ou substituir uma frota e a definição dos veículos mais adequados para cada tipo de carga são alguns exemplos. A partir do estudo destes dados, são gerados relatórios gerenciais, gráficos, estatísticas e painéis estratégicos para ajudar na redução da ociosidade e de custos.

TRANSAÇÕES OFFLINE

Se a internet falhar no local onde o motorista estiver, a empresa de frotas terá à disposição uma ferramenta, dentro do próprio Sistema Integrado de Autogestão, para transações offline. Com essa novidade, os gestores conseguirão ter controle da frota mesmo em condições adversas de conectividades.