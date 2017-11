A Volvo acaba de anunciar que a única concessionária brasileira a comercializar todos os produtos do Grupo já está funcionando. A unidade está localizada em Marituba, na região metropolitana de Belém, no Pará, e pertence à Tracbel, grupo econômico que no ano passado assumiu a representação de caminhões e chassis de ônibus da marca em alguns estados do Norte do País.

A concessionária atende clientes de todas as linhas que a Tracbel representa na região: Volvo caminhões e ônibus; Volvo Construction Equipment; Volvo Penta (motores estacionários e marítimos); escavadeiras e carregadeiras SDLG; pneus industriais e também para caminhões e ônibus da marca Michelin, e equipamentos florestais, com as linhas Tigercat. Além do suporte técnico de classe mundial, a nova unidade conta com mais de 12 mil itens em estoque de peças.

Em uma área de 30 mil metros quadrados, a Tracbel investiu cerca de R$ 4 milhões em uma estruturada e moderna concessionária, que gerou 60 empregos diretos e indiretos.

“É uma concessionária que fortalece ainda mais nossa posição no Norte do Brasil. Termos uma rede forte e com grande capilaridade é muito importante para todos os negócios da marca”, declara Wilson Lirmann, presidente do Grupo Volvo América Latina.

O endereço da nova unidade é Km 20 da BR 316, S/N, Marituba, bairro Riacho Doce.