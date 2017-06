O trabalho ao volante pode ser cansativo e desgastante, principalmente para quem dirige por horas seguidas. Ao longo dos anos, as dores podem se tornar passageiros constantes, por isso a postura correta é essencial para manter a saúde e a qualidade de vida do motorista enquanto trabalha. A CART – Concessionária Auto Raposo Tavares reuniu diversos movimentos e exercícios que podem ser feitos durante as paradas de descanso, além de recomendações importantes em relação à postura do amigo da estrada. Confira:

Postura correta

Enquanto estiver dirigindo o motorista deve manter os ombros relaxados e sempre variando por breves períodos a posição, distribuir igualmente o peso do corpo, manter os calcanhares apoiados no assoalho do veículo, os joelhos e cotovelos levemente dobrados e manter a cabeça alinhada com o quadril. O posicionamento incorreto do corpo pode causar tensão, dores, lesões, formigamentos ou até mesmo danos permanentes à coluna.A recomendação é utilizar o tempo de descanso das paradas para mexer o corpo e realizar alguns exercícios, os movimentos são facilmente executados e podem ser intercalados entre uma parada e outra.

Cabeça, pescoço, ombros e braços

Os ombros acumulam a tensão física e também emocional, como o estresse. Por isso é importante movimentar a cabeça, alongar pescoço e ombros para ajudar a evitar dores e inflamações musculares.

Comece rodando os ombros para frente 10 vezes e depois 10 vezes para trás. Depois levante ambos os ombros como se estivesse tentando tocar as orelhas, isso com os braços relaxados, os mantenha nessa posição por dois segundos depois relaxe. Repita 10 vezes.

Vire a cabeça vagarosamente para a direita e depois para a esquerda, para o teto e para o chão, sempre pausando olhando para a frente . Repita 10 vezes. Depois que terminar o exercício anterior, apoie a mão na lateral da cabeça, logo acima da orelha, e puxe lentamente em direção ao ombro. Tome cuidado para não tencionar ou subir os ombros ao realizar este exercício, tente mantê-los relaxados.

Estique os braços na altura dos ombros e gire as mãos de dentro para fora 10 vezes. Repita o movimento, só que agora de fora para dentro. Terminando, entrelace os dedos atrás da nuca e puxa e cabeça para baixo, relaxando os braços. Permaneça nesta posição por 15 segundos.

Estique um dos braços e coloque a mão atrás do cotovelo, puxe o braço esticado em direção ao ombro. Permanece 15 segundos nessa posição e troque o braço.

Pernas e pés

Quando veículo estiver parado, e o condutor estiver sentado, puxe uma perna para o peito e conte até 20, repita o movimento do outro lado. Depois que terminar coloque a ponta dos pés para cima e para baixo até o máximo possível por 10 segundos, depois faça círculos com os pés em sentido horário e anti-horário.

Levante e caminhe em volta do veículo, se estiver parado em um local seguro. Apoie a perna sobre uma superfície e mantenha o joelho esticado. Em seguida, incline o tronco em direção ao joelho da perna elevada (mantenha a coluna esticada).

Cuidado com as dores

É importante realizar exercícios regularmente e alternar posição enquanto dirige. Outras alternativas incluem repouso, analgésicos e, principalmente, tentar melhorar os hábitos de vida em geral, praticando esportes e exercícios laborais. Vale lembrar que se a dor durar mais de 3 meses deve ser acompanhada por um médico.