Durante o deslocamento por ruas, avenidas e rodovias os motoristas podem cometer deslizes ao volante. Um pequeno descuido, em uma fração de segundos, pode trazer graves consequências como por exemplo a ocorrência de um acidente. A melhor maneira de evitar os erros é estar atento ao tráfego, dirigir com prudência e respeitar as normas de trânsito.

O trânsito também exige disposição e atenção, por isso, também é importante que o condutor esteja em boas condições de saúde. Não dirigir sobre efeito de medicação, alimentar-se corretamente e realizar testes de saúde regulares são algumas das recomendações aos motoristas. A CART – Concessionária Auto Raposo Tavares destaca algumas das infrações cometidas pelos condutores e que podem ser evitadas, criando o hábito da direção defensiva ao volante.

Confira como acontecem os erros mais comuns que podem causar acidentes e devem ser evitados pelos motoristas:

1 – Ultrapassar a Velocidade: Com a pressa e a rotina diária de responsabilidades, os condutores acabam ultrapassando o limite estabelecido na via.

2 – Cinto de segurança: O uso pode salvar a vida do condutor e dos demais passageiros do veículo e é um item obrigatório tanto nos bancos dianteiros quanto nos traseiros.

3 – Mão no volante: Dirigir com apenas uma das mãos é um hábito que muitas pessoas têm e não percebem, qualquer descuido pode levar à perda do controle do veículo.

4 – Objetos: Tentar alcançar objetos dentro do veículo enquanto dirige, acender cigarros e espantar insetos com o veículo em movimento é outro erro que pode causar acidente.

5 – Mudança de faixa: Mudar de faixa ou fazer manobras de forma brusca é esquecer que outras pessoas fazem parte do trânsito. O condutor deve utilizar as setas de sinalização e realizar a manobra com calma, deixando espaço para imprevistos.

6 – Distância do veículo: É recomendável manter sempre uma distância segura de outros carros na via. A atitude pode prevenir uma colisão traseira e evitar acidentes.

7 – Uso do celular: Atender, falar ou teclar ao telefone celular no veículo reduz a concentração do condutor. Mesmo utilizando o telefone no viva-voz, a percepção cairá.

8 – Cansaço, fadiga e sono: O condutor deve descansar antes de pegar a estrada. O sono aliado ao cansaço é inimigo da direção.

9 – Emocional: Dirigir com perturbações emocionais, ansiedade, irritação ou medo. A sugestão é que o motorista fique concentrado na direção do veículo e evite pensar na solução dos problemas enquanto dirige.

10 – Bebida alcoólica: O álcool diminui a percepção do perigo, retarda os reflexos, provoca sonolência e coloca em risco a vida do condutor e de outras pessoas no trânsito.

11 – Chuva: Alguns condutores nem percebem que na chuva o carro se comporta de maneira completamente diferente e não reduzem a velocidade.

12 – Atenção: Dirigir sem prestar atenção nas características da estrada. Atenção nas curvas, larguras das vias, número de faixas, acostamento, tipos de pavimentação e lombadas na pista.

13 – Revisão do veículo: Aquele pneu gasto pode ser um problema na hora da chuva. O mesmo vale para freios em más condições de funcionamento, lâmpadas queimadas, limpador de para-brisa com defeito, falta do espelho retrovisor, amortecedores vencidos, folga de direção e suspensão empenada.