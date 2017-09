As concessionárias integrantes do Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo iniciam nesta quarta-feira (06/09) operações especiais para garantir maior conforto, segurança e agilidade aos usuários que vão viajar no fim de semana prolongado do feriado da Independência.

A expectativas nos 7,2 mil quilômetros de rodovias concedidas no Estado é de aumento de fluxo entre 12h e 22h de quarta-feira e entre 7h e 15h de quinta-feira (07/09). Aproximadamente 2,1 milhões de veículos devem circular pelas rodovias que têm acesso à Região Metropolitana de São Paulo.

O alerta da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) é em relação a incidência de neblina. O período de maior incidência de neblina já terminou, mas em algumas regiões do Estado, o fenômeno climático ainda tem sido observado com certa frequência, como por exemplo, no Sistema Anchieta-Imigrantes.

A recomendação é de redução gradual da velocidade e manter aceso o farol baixo – tanto de dia quanto de noite. Por medida de segurança nunca se deve parar na pista ou ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento.

LITORAL: Entre 230 e 380 mil veículos devem deixar a capital paulista em direção ao Litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). A contagem dos veículos se inicia à 0h desta quarta-feira (6) e se estenderá até meia-noite de domingo (10). O aumento do fluxo de veículos no sentido litoral é aguardado para quarta-feira (6), no período da tarde, quando a concessionária implantará a Operação Descida (7×3) às 14h, com previsão de permanência até 1h da quinta-feira (7) e reimplantada das 6h às 18h. Durante este período, os veículos que seguirem em direção ao Litoral poderão seguir pelas pistas sul e norte da rodovia Anchieta e também pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida será feita apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Na volta do feriado prolongado, o tráfego deve se intensificar a partir da tarde de sábado (9), quando está prevista a implantação da Operação Subida (2×8) às 16h, que deve permanecer em vigor até à 0h de domingo (10) e reimplantada a partir da 8h. Nesta operação, a subida será feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da rodovia Anchieta. A descida será permitida somente pela pista sul da Anchieta. A previsão é de que esta operação permaneça até a meia-noite. É importante destacar que a inversão de sentido das rodovias do SAI, durante as operações de tráfego, ocorre apenas no trecho de Serra – entre os km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 57 da rodovia dos Imigrantes.

ECOPISTA: na saída dos motoristas para o feriado prolongado, a previsão é de que o fluxo de veículos seja mais intenso das 16h às 19h de quarta-feira (06) e entre 08h e 13h de quinta-feira (07). No retorno a São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos das 14h às 18h de domingo (10).

TAMOIOS: A operação especial terá início na quarta-feira (06/09), a partir das 13h, com a implantação de uma faixa adicional, sinalizada por balizadores, para a pista de descida no trecho de Serra (do km 68 ao km 81). A faixa adicional estará disponível até às 17h de quinta (07). A medida visa aumentar a capacidade de fluxo da rodovia, com a disponibilização de duas faixas de rolamento em todo o trajeto na pista sentido litoral. A concessionária que administra a rodovia prevê aumento no fluxo de veículos entre 16h e 24h de quarta-feira e entre 8h e 12h de quinta-feira.

Para o retorno do feriado, o pico do trânsito deve ocorrer entre 15h e 23h de domingo. No domingo (10), a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com duas faixas de rolamento, ficando a pista de descida com uma faixa. A implantação da faixa adicional está condicionada à sua necessidade, levando em consideração o aumento do fluxo de veículos e a possibilidade de congestionamentos no trecho de Serra. Entre quarta-feira (06) e domingo (10/09), as obras com interdições prolongadas, realizadas no trecho de Serra para a duplicação da pista e nos demais trechos da rodovia, serão interrompidas.

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES: para quarta-feira o tráfego será mais intenso entre 15h e 20h, enquanto na quinta-feira, a expectativa de maior movimento seja entre 8h e 13h. Para a viagem de retorno, o período de maior fluxo será entre 12h e 22h de domingo.

CAMINHÕES : Na quinta-feira (07) e no domingo (10), das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A Concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

SISTEMA CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES: a concessionária ViaOeste espera aumento no tráfego a partir das 12h de quarta-feira, com movimento intenso até as 24h. Na quinta-feira, o tráfego deve ser intenso entre 08h e 15h. Para o retorno à Capital, no domingo a previsão é de fluxo intenso das 11h às 21h.