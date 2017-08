A SABÓ está atualizando seu canal no Youtube periodicamente com vídeos de aplicação técnica de seus produtos para que os reparadores possam tirar dúvidas e acompanharem aos procedimentos passo a passo.

Além de oferecer os tradicionais treinamentos gratuitos e presenciais por todo o Brasil para reparadores, a empresa agora também está investindo na atualização do seu canal (www.youtube.com.br/sabogrupo).

Os novos vídeos disponibilizados são para a Linha Pesada e abordam a montagem de retentores de virabrequim, haste de válvula e juntas de motor do Mercedes Benz série 900 e da junta da válvula e do cabeçote do motor do Mercedes Benz série 457 Euro 5. O canal SABOGRUPO está dividido em “playlists” .