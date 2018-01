Nos próximos dias 19 e 20 de janeiro será realizada a segunda etapa do 7º Rodeio de Caminhões, promovido pela Raizen. O torneio, que tem por objetivo estimular e valorizar a segurança viária entre os motoristas de caminhão-tanque, acontece na cidade de Itu (cerca de 100 km da capital São Paulo).

No Rodeio, cinquenta motoristas, com a torcida de suas famílias, têm de mostrar suas habilidades à frente de um caminhão-tanque. Ao todo, o condutor deve realizar uma rotina de cinco testes de precisão de manobras, em um tempo máximo 7 minutos: curva com cones, estacionamento de ré, estacionamento paralelo ao meio-fio em 90 graus, condução em linha reta com pinos e linha de parada, além de ser submetido a testes teóricos das rotinas operacionais.

Para participar, o motorista – além de realizar provas teóricas sobre atividades cotidianas antes da competição – precisa pertencer a uma transportadora que tenha atingido todos os indicadores de performance de segurança no período, como zero acidente com pessoas e zero derrame de carga líquida. Os profissionais ainda precisam ter um histórico de zero violação, não apresentando picos de velocidade e com um rigoroso cumprimento das regras de jornada de trabalho.

A Raízen criou a campanha zero acidentes para promover o ambiente de segurança entre os cerca de 3,5 mil motoristas das empresas prestadoras de serviços para a empresa, que dirigem 3 mil caminhões em estradas e vias de todo o Brasil. O Rodeio de Caminhões integra esta estratégia, valorizando os profissionais com destacada performance em segurança. “Desta forma, buscamos a valorização da segurança viária e da saúde dos motoristas parceiros”, ressalta o gerente de Operações de Transporte da Raízen, Eduardo Lucena.

As próximas cidades a receber o torneio serão Paulínia (SP) e Fortaleza (CE). Os 50 melhores pontuados no ranking geral participarão da final, em um resort no Nordeste, com a companhia e a torcida de suas famílias. O prêmio ao vencedor da grande final é um carro 0km; o segundo colocado recebe uma moto 0km; o terceiro ganha uma TV com home theater. Nas etapas regionais, os prêmios são, respectivamente do primeiro ao terceiro lugares, uma TV Led 43’’, um tablet e um notebook.