O MAN TGX na versão 2019 acaba de chegar as concessionárias. O conforto é o destaque do novo modelo. A cama, por exemplo, passou a contar com um console para diversas atividades, como o controle de operação dos vidros elétricos, relógio com função alarme, tomadas de 12v e 24v, além de entrada USB. Já a parte de trás da cabine ganhou três novos porta-objetos e inclui diferentes luzes de leitura.

No painel de instrumentos as novidades são o computador de bordo com display colorido, o temporizador do limpador do parabrisa vem com controle de intervalo. O rádio oferece a função bluetooth e viva-voz para telefone, além de MP3 com leitor de cartão SD ou USB.

O interruptor de acionamento de marchas (DNR) agora está localizado no painel liberando mais espaço no console central. Os novos modelos vêm com o filtro separador de água com sensores eletrônicos que indicam no painel de instrumentos a saturação do filtro e a presença de água no combustível.

“O profissional vai sentir a diferença no seu bem-estar no dia a dia de trabalho para proporcionar mais produtividade à operação”, afirma Claudio Alexandrino, engenheiro de Marketing de Produto da MAN Latin America.