A Volvo Financial Service (VFS), braço financeiro da marca, está completando 25 anos de Brasil com resultados satisfatórios em todos os produtos disponibilizados. A empresa nasceu como um banco no início dos anos 90. “A criação do banco foi o embrião da VFS no mercado, que mais tarde passou a oferecer um leque inteiro de soluções financeiras”, disse o presidente do VFS, Ruy Meirelles.

Uma dessas soluções é o consórcio, que iniciou as suas atividades em 1993, ano em que o FH foi lançado globalmente e, no final desse período, as primeiras unidades começaram a chegar no Porto de Paranaguá.

Curiosidades a parte, o consórcio que em 2018 também completa 25 anos de atuação, vendeu nos últimos anos uma média de R$ 900 milhões de reais de créditos, volume que segundo a fabricante, vem se mantendo, expressivo, tornando a modalidade bem importante para o segmento de pesados da marca. “É uma verdadeira história de sucesso. O consórcio se transformou em uma importante ferramenta de renovação e ampliação de frotas”, destacou o presidente da VFS, Ruy Meirelles.

O diretor comercial de financiamentos e consórcios da VFS, Valter Viapiana, destacou alguns números para comprovar a trajetória positiva do consórcio no Brasil. “Nesses 25 anos comercializamos, 51 mil cotas de consórcio, mais de duas mil cotas por ano, contemplamos mais de 23 mil cotas e disponibilizamos R$ 5 bilhões de reais em créditos para que o cliente pudesse adquirir o seu produto. Com base nesses números podemos dizer que o consórcio ajuda a movimentar a economia e melhorar os negócios dos frotistas”, explicou.

Atualmente a marca conta com 10 mil cotas ativas. Deve-se destacar ainda que o consórcio é uma modalidade mais direcionada aos pequenos frotistas, aqueles que possuem em media 10 caminhões. Nesses 25 anos são 170 grupos abertos, sendo que nos últimos três anos, novos recordes foram atingidos, alcançando cerca de R$ 1 bilhão anuais em novas vendas de cartas de crédito de consórcio.

Vantagens da modalidade

Entre as vantagens da modalidade, Viapiana destaca a isenção de taxas de juros, parcela reduzida até a contemplação, planos longos e flexíveis e, para os motoristas, o benefício de iniciar um histórico de crédito e futuramente conseguir fazer um financiamento. “Além disso, são 100 meses para pagar e este prazo longo com parcelas menores ajuda o pequeno frotista e o autônomo a se programar e quando contemplado, consegue adquirir o produto de uma maneira rápida e sem burocracia”, reforçou.

O presidente executivo da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio), Paulo Roberto Rossi, explica que o sistema está presente em praticamente todos os setores da economia e teve participação de 3,1% do PIB no ano passado. “Com mais de sete milhões de participantes, o consórcio tem uma grande importância na indústria automotiva, com 86% dos usuários pertencendo ao segmento de veículos automotores. E desse total 5% estão ligados aos caminhões junto com equipamentos de construção, máquinas agrícolas e implementos.

Viapiana ressalta que além do consórcio o VFS disponibilizou ao longo desses 25 anos de atuação outras soluções financeiras para facilitar a aquisição de produtos da marca. Além do consórcio são disponibilizadas mais duas áreas de atuação. O financiamento é uma delas e atua através do Finame, leasing operacional e plano de manutenção. Atualmente, a VFS financia 40% das vendas do Grupo Volvo no país, ou seja, a cada 10 produtos vendidos da marca, quatro deles são por meio de alguma modalidade de financiamento. Desde setembro passado, o Finame, que ainda é a principal modalidade de financiamento, sobretudo para grandes frotistas, utiliza a TFB (Taxa Fixa BNDES), deixando de lado a TJLP que era vinculada à inflação.

Outro produto oferecido é o seguro inteligente com condições diferenciadas para cada tipo de cliente. “Temos vários programas na Volvo que são importantes para que tenhamos oferta especial de seguro para clientes. Os frotistas que investem em planos de manutenção, treinamento de motoristas eles têm benefícios e condições mais atrativas na contratação do seguro. Essas ações são percebidas pelas seguradoras e reduz o risco desse cliente”, explicou Meirelles.

APP Consórcio Volvo

A VFS está aproveitando as comemorações dos 25 anos de consórcio e disponibilizando um aplicativo para celulares e tablets para facilitar ao consorciado o acesso as informações da sua cota de consórcio.

O APP traz algumas facilidades como a geração de boletos, ofertas de lance e o acompanhamento das assembleias ao vivo assim como a visualização dos resultados. “O cliente pode ainda ver os resultados de assembleias anteriores, consultar calendários das próximas, visualizar o estrato das contas e checar todas as informações como parcelas pagas, saldo devedor, datas e pagamentos a vencer, valor do crédito, entre outros.