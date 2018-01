A certificação INMETRO para reforma de pneus acaba de completar 10 anos e para comemorar a data, o Grupo SL Pneus & Auto Lins, reformadora de pneus com mais de 60 anos de mercado, esclarece quais as diferenças entre recapar, recauchutar e remoldar pneus para não comprometer a vida útil do segundo maior custo para as transportadoras. Desde 1º de julho de 2006, os pneus reformados passaram a ser assegurados pelo INMETRO e, após 10 anos, a indústria da reforma de pneus comemora mais um avanço para o setor. A partir de 2017, pneus de reuso deverão obrigatoriamente conter “Selo de Identificação de Conformidade”, com testes que comprovam segurança e qualidade, além de informar por qual processo foi reutilizado, como recapagem, recauchutagem ou remoldagem, data do conserto e número de reformas já efetuadas. Trata-se de uma portaria complementar do INMETRO que altera as regras para reforma e venda de pneus usados de veículos leves, comerciais leves e comerciais.

Confira as várias formas de tornar um pneu reutilizável e entenda as diferenças entre recapagem, recauchutagem e remoldagem:

Recapagem: É a substituição somente da borracha desgastada da banda de rodagem em contato com o solo. Utilizado exclusivamente aos pneus de transporte de carga, como, caminhões e ônibus, esse processo pode ser feito a quente ou a frio. Na recapagem à quente usa-se o camelback, ou seja, uma banda de rodagem que no processo de vulcanização se juntará ao pneu a uma temperatura de 150ºC, formando um desenho. Já na recapagem a frio a temperatura vai a 115ºC e utiliza-se uma banda de rodagem pré-moldada, isto é, já pronta para ser aplicada a carcaça do pneu.

Recauchutagem: É a substituição somente da borracha desgastada da banda de rodagem e dos ombros da carcaça dos pneus. Assim como na recapagem à quente que a temperatura chega a 150ºc, na recauchutagem também há aplicação do camelback.

Remoldagem: É a substituição de toda a banda de rodagem e os flancos, sendo toda a parte externa do pneu revestida com nova camada de borracha. Nessa reforma, as informações do pneu original, como origem da data de fabricação, capacidade de carga, índice de velocidade e nome do fabricante são eliminadas pela nova camada de borracha. O processo “remold” também é feito em uma temperatura à quente.