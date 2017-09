A DPaschoal acaba de reinaugurar, em Ribeirão Preto/SP, primeira Loja conceito da marca direcionada para os motoristas de caminhão e grandes frotas. O novo Truck Center, identificado como Smart Truck, reúne, segundo a empresa, novidades tecnológicas e interativas e tem como objetivo otimizar o tempo dos carreteiros e proprietários de frota.

O objetivo da DPaschoal é expandir, dentro de alguns anos, essas mudanças para todos os Truck Centers de sua rede. Atualmente são mais de 20 Truck Centers, espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Entre as novidades do novo espaço se destaca:

O ATE – Advanced Time Experience, serviço exclusivo da marca, que permite ao cliente acompanhar em tempo real os serviços que estão sendo realizados no seu caminhão enquanto aguarda na sala de espera, por meio de um televisor. Caso não possa esperar no local, recebe as informações – que incluem os serviços concluídos, em andamento e a previsão de término – em seu smartphone.

Revisão de Segurança DPaschoal, também consolidada como um dos principais diferenciais da Linha Leve, é outro importante processo, reformulado e otimizado na loja conceito para veículos como caminhões e ônibus. Por meio deste detalhado check-up, é possível verificar as condições do veículo, de forma a auxiliar na administração e execução das próximas manutenções. Os pneus, bateria, suspensão, palhetas e faixas refletivas são avaliados por meio de metodologia e equipamentos tecnológicos, exclusivos da marca e desenvolvidos pensando na jornada e compreensão do cliente.

Após medir e avaliar as peças, as informações ficam armazenadas num banco de dados da DPaschoal, que fica responsável por notificar e relembrar os clientes das próximas revisões e momento da troca.

Outro importante diferencial, destacado pela empresa, é o serviço Overnight, que otimiza tempo e garante a recapagem dos pneus em 24 horas ou menos.

Ecoplay: espaço desenvolvido especialmente para os filhos de caminhoneiros e caminhoneiras que frequentam a unidade. A área é feita com piso de pneu reciclado colorido e conta com livros para incentivo à leitura e desenho.

Em conjunto com o Smart Truck, será lançado um novo aplicativo para o público de caminhoneiros e transportadoras do país. O app intitulado LinkRODAR possibilitará ao motorista incluir seu currículo e informações gerais sobre os serviços prestados. Dessa forma, as transportadoras, também cadastradas no sistema, conseguirão contatá-lo e oferecer oportunidades de serviços e viagens.