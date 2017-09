A Cummins Turbo Technologies acaba de inaugurar linha de produção voltada para os turbocompressores de veículos pesados com motores diesel (Heavy Duty). Com investimento de US$ 600 mil, a nova linha ampliou em 44 mil unidades a capacidade produtiva da planta que, atualmente, fabrica 105 mil turbos voltados para o segmento de leves (Light Duty ) e médios ( Mid Ranger).

A empresa tem como objetivo diversificar a gama de produtos oferecidos diretamente para as montadoras. Prova disso, é que a Cummins já fechou contrato de fornecimento de turbos pesados para a Scania, que utilizará os produtos nos motores de motores de 13 litros com 450 e 510 cavalos. A expectativa é de iniciar a produção a partir de fevereiro do ano que vem.

A nova linha, que emprega apenas dois funcionários, é dotada de tecnologias que integram o conceito da Indústria 4.0, automação com “zero defeito”. “Trata-se de uma linha modular que permite operar com flexibilidade os diversos estágios da montagem”, afirma Pedro Pellegrini, gerente de manufatura.

Entre as tecnologias a empresa destaca o braço robótico no sistema de medição de ângulo – que garante a montagem perfeita das peças que integram o turbocompressor no motor – e os sensores de alimentação e coletas de peças que asseguram os componentes corretos para a construção da peça. “São diversos controles de prevenção e detecção, tais como câmeras com imagem em 3D, leitor QR Code em todos os processos, além de um banco de dados armazenados em um servidor virtual com gerenciamento da linha que permite qualquer integrante do time CTT acessar o sistema de produção e logística”, destacou Diego Henrique Pedroza, engenheiro de manufatura da CTT.