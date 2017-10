A Ford acaba de apresentar o Cargo Connect, caminhão com tecnologia semiautônoma e que oferecem assistência ao motorista e conectividade. O veículo tem como base um protótipo do Cargo 8×2 com transmissão automatizada.

Entre os recursos de segurança apresentados nos veículos estão o sistema autônomo de frenagem, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, alerta de fadiga e monitoramento de 360 graus do caminhão com câmeras diretamente conectadas a uma central de operações.

Em relação ao aumento de produtividade o Cargo Connect oferece gerenciamento inteligente de carga, sistema de leitura de placas de trânsito, ajuste automático de torque e potência, sistema de diagnóstico preventivo e um aplicativo que mede o desempenho do motorista. Para a conectividade, oferece uma central multimídia no painel com tela de 7 polegadas.

O protótipo foi desenvolvido em parceria com a Bosch, líder em tecnologia de sensores, a Autotrac, líder em rastreamento e telemetria, a Cummins e a Eaton, tradicionais fornecedoras de motores e transmissões dos caminhões Ford

Boné alerta fadiga do motorista

Outra novidade da Ford é o Boné Alerta, que à primeira vista parece um boné comum, mas consegue interpretar os movimentos de cabeça do motorista através de sensores e avisa quando ele está com sono para fazer uma parada de descanso. O alerta é feito por três tipos de sinais: vibratório, visual e sonoro.

A criação do acessório foi precedida de um estudo para identificar os movimentos do caminhoneiro que fazem parte da sua rotina normal de trabalho e os que indicam sono. Essa base de dados depois foi transferida para a unidade central de processamento do boné, que funciona conectada a um acelerômetro e um giroscópio para identificar cada tipo de situação.

O protótipo se encontra em fase de testes, com vistas ao processo seguinte de patenteamento e certificação, e ainda não há planos para a sua produção e comercialização no curto e médio prazo.