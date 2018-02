O blindado MAN TGX , projetado pela MTX Blindados, já está pronto para operar nas ruas e estradas do País. O modelo 29.480 6×4 será utilizado no transporte de carga de valor e permite disparos de fuzis com resistência nível III 7.62mm x 51mm, obedecendo às normas e regulamentações vigentes do Exército Brasileiro e Polícia Federal e de acordo com a Norma NBR 15.000.

O MAN TGX 29.480 6×4 é equipado com motor MAN D26, com 480 cavalos e 2.400 Nm de torque, transmissão automatizada MAN TipMatic de 16 marchas.

A MAN Latin America disponibiliza hoje no mercado portfólio de veículos para o segmento de valores, com os chassis vocacionais 5.150 CE, 8.160 CE e 9.160 CE, além do caminhão rígido Delivery 10.160 e o Constellation 24.280 8×2 e para cargas especiais, cavalos mecânicos Constellation 25.420 6×2 e agora o MAN TGX 29.480 6×4. Os modelos vêm com configuração para a blindagem e a segurança que a operação exige.