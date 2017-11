Um grupo de empreendedores cariocas e mineiros acaba de lançar o Pega Carga (www.pegacarga.com.br). O objetivo é facilitar e desburocratizar o processo de contratação de serviços sem leilão reverso de frete. O aplicativo, 100% gratuito para caminhoneiros, pode ser baixado pelo Google Play e pela App Store.

“Para criar o Pega Carga nós procuramos entender as necessidades dos usuários. E, por essa razão, desenvolvemos todas as funcionalidades com o objetivo de facilitar o dia a dia de caminhoneiros e transportadoras. A expectativa é de, já em 2018, atingir mais de 600 mil usuários”, explica Bernardo Lage, sócio fundador da Pega Carga, empresa responsável pelo lançamento do aplicativo.

O caminhoneiro baixa gratuitamente o aplicativo, cadastra as informações e se declara disponível. A transportadora pesquisa a localização e o tipo do veículo necessário, faz um contato via telefone e faz a oferta. A partir do fechamento do contrato – preço, detalhes do transporte e seguro, entre outros – o sistema gera um número que permite o rastreamento de todo o serviço, incluindo o embarque da mercadoria, o acompanhamento dos percursos, a confirmação da entrega e o pagamento. O passo final é a possibilidade de avaliação mútua entre contratante e contratado.

Os motoristas que baixarem o Pega Carga e se registrarem tem, ainda, o direito a um cartão de débito/crédito gratuito que pode ser usado para pagamentos, para a realização de até dois saques e de uma operação (DOC ou TED) por frete.