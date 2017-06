A MAN Latin America acaba de estrear uma plataforma de comunicação e serviços via WhatsApp, que permite aos clientes contar com atendimento técnico, consultar informações de produtos ou tirar dúvidas.

Através do aplicativo, motoristas de caminhões MAN e VW e de ônibus VW contam com um novo canal de comunicação com a fábrica.

Em atendimentos de emergência, por exemplo, o motorista poderá enviar áudios, imagens e até vídeos de mensagens do painel via WhatsApp, complementando o contato telefônico e facilitando o diagnóstico técnico e a solução do caso.

Além do suporte de atendimento, o canal de WhatsApp chega com o objetivo de gerar novos negócios, com conversas em tempo real e direcionamento dos usuários interessados em compras para os concessionários, além de promover ações de relacionamento como envio de conteúdos exclusivos, convites para eventos e promoções, e realizar pesquisas de satisfação.

“Nosso objetivo é ouvir o cliente em tempo real, responder rapidamente e ampliar o leque de serviços sob medida para oferecer ao mercado”, destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da MAN Latin America.

Cada região do país contará com um número específico para WhatsApp, com cobertura das 9h às 21h, sete dias por semana. Fora desse período o atendimento é realizado apenas por meio do ChameVolks ou MAN Service, com cobertura de 24 horas, todos os dias.