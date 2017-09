A Ituran acaba de disponibilizar o aplicativo 55 guinchos, para atender os motoristas de caminhão. Além de remover o veículo parado, o app ajuda o profissional a solicitar guincho e chaveiro utilizando o localizador de reboque mais próximo. Basta o caminhoneiro baixar o aplicativo em seu celular via Android.

O aplicativo disponibiliza um mapa, na tela do smartphone, que dá coordenadas do trajeto e a localização exata do reboque até o caminhoneiro – tudo em tempo real.

Na prática, ele localiza o motorista mais próximo. É uma espécie de ‘Uber dos Guinchos do Caminhoneiro’, uma vez que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. “O pagamento é fácil e rápido, e só pode ser feito com cartão de crédito direto pelo aplicativo, o que garante segurança e facilidade. O caminhoneiro poderá acompanhar o deslocamento do guincho pelo aplicativo, bem como avaliá-lo”, enfatiza o gerente de projetos da Ituran, Fábio Acorci.

A área de cobertura, na fase de implantação, compreende Americana, Campinas, Limeira, Sumaré, Piracicaba, Rio Claro, Araras, Santa Barbará, Nova Odessa, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Mauá, Diadema, Carapicuíba, Barueri, São Caetano do Sul, Taboão da Serra, Itaquaquecetuba, Embu, Santana de Parnaíba, Itapecerica da Serra, Ferraz de Vasconcelos, Mairiporã, Cajamar, Embu-Guaçu e Juquitiba

“O objetivo futuro, sem dúvida, é estender essa cobertura a todo território nacional”, finaliza Acorci.