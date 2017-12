Para homenagear os motoristas de caminhão que muitas vezes passam as festas de final longe da família, a Ford Caminhões criou uma ação inédita de Natal, A empresa iluminou com 150.000 lâmpadas de LED um trecho escuro da estrada que liga Itirapina a São Pedro, em São Paulo.

Além de ser um enfeite natalino, as luzes também têm a função de proporcionar mais segurança aos caminhoneiros que trafegam por esse pedaço da rodovia vicinal Presidente Ulysses Guimarães, considerado perigoso.

A homenagem, chamada “Estrada Iluminada”, permanecerá no local até o dia 26 de dezembro, como mensagem de Natal e parte das ações institucionais ligadas à nova assinatura da marca Ford Caminhões, “Seu mundo não pode parar”.

“Este ano foi muito importante para a Ford Caminhões, pois atingimos a marca de 60 anos produzindo no Brasil. Com esta ação, queremos presentear os caminhoneiros, especialmente os que passam o Natal longe de seus lares. Assim, simbolicamente, com a estrada iluminada, eles poderão ter a sensação de estar mais perto da volta para casa”, diz Oswaldo Ramos, gerente de Marketing e Vendas da Ford Caminhões.

Em 2017, a Ford comemorou os 60 anos de produção do primeiro caminhão brasileiro, o F-600, e também apresentou novidades importantes para o mercado. Além dos chamados caminhões vocacionais com transmissão automatizada Torqshift, exibiu o Cargo Connect, equipado com tecnologias de nova geração. Outra inovação é o Boné Alerta, conceito desenvolvido para aumentar a segurança dos caminhoneiros nas estradas.