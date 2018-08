Estudo realizado pela Agência Autoinforme em parceria com a Frota&Cia e a Texto Final Comunicação Integrada, com base em dados de pesquisas da Molicar (empresa especializada na apuração de preços praticados de veículos comercializados no País) apontou o ranking de caminhões e comerciais de menor porte e peso que sofreram menor índice de depreciação. O trabalho de pesquisa e levantamento de dados considera para fins de depreciação veículos com até três anos de uso

O ranking inclui veículos comerciais de todas as faixas de peso. Fabricantes que tiveram modelos da marca reconhecidos com o menor índice de depreciação, como a Mercedes-Benz, Ford, Fiat, Scania, Hyundai e Renault receberam o Maior Valor de Revenda. Outras marcas como Volkswagen e Volvo também estiveram representadas entre as três primeiras no ranking. Confira o ranking por seguimento.