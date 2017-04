Confira algumas recomendações da PRF sobre dar carona para pessoas desconhecidas na estrada:

Uma prática bastante usual no passado, principalmente entre motoristas profissionais, era o hábito de dar carona para viajantes nas rodovias. Fosse para ter uma companhia e bater um papo após horas de solidão dirigindo nas estradas, fosse para ajudar alguém numa situação de necessidade – ou mesmo cobrando alguma coisa para ajudar nas despesas da viagem –, os motoristas embarcavam pessoas desconhecidas em seus veículos e os levavam até qualquer outro ponto do Brasil.

Embora nunca tenha sido uma prática que possamos considerar como segura, os riscos desta prática (tanto de oferecer, como de pegar carona) intensificaram-se muito nas últimas décadas. E há uma série de riscos a que o motorista profissional se sujeita quando coloca uma pessoa desconhecida em sua cabine. Vamos tratar de alguns deles.

ASSALTOS

O caso mais elementar e que nos vem à mente primeiro é o dos assaltos. São inúmeros os relatos de motoristas que são solicitados a dar carona – em muitos casos mulheres são usadas como “isca” – e sofrem o roubo logo após parar o veículo ou pouco tempo depois que a pessoa que pedia carona entra na cabine.

SER CUMPLICIDADE DE CRIMES

Outro fato que pode colocar o motorista em situação de perigo ou mesmo em situação de cumplicidade com algum crime é relativo a tudo aquilo que pode ser colocado para dentro da cabine por um “caronista”. Uma vez dentro do veículo: armas, drogas, produtos de roubo ou furto, ou mesmo uma pessoa com menos de 18 anos, podem, conforme a situação, levar um motorista inocente à prisão.

PROSTITUIÇÃO NA ESTRADA

O mesmo pode ocorrer ao motorista que abriga no seu veículo pessoas em situação de prostituição. É sabido que prostituição nas estradas foi e ainda é muito comum ao longo de todo o país. Basta circular durante a noite nas principais paradas de caminhões para observar pessoas de todas as idades oferecendo sexo não apenas em troca de dinheiro, mas também de drogas e até de alimento. Há ainda pessoas que oferecem relações sexuais em troca de transporte até um determinado ponto. A carona a uma pessoa em situação de prostituição é uma das mais arriscadas, pois não é raro que a pessoa envolvida com a prostituição às margens das rodovias também seja usuária de drogas e envolvida com o tráfico local. Também há muitas pessoas que se prostituem com menos de 18 anos e que, no entanto, se identificam como sendo maiores de idade para não afugentar os possíveis clientes. Em qualquer um destes casos, em que haja indícios de crime no interior do veículo, se o motorista é flagrado pela polícia ele pode ser responsabilizado e até mesmo preso.

RECOMENDAÇÃO PRF

A recomendação é que nunca se dê carona a pessoas de quem nada se sabe. Na dúvida, se visualizar alguém que precise de ajuda, acione a PRF pelo telefone 191, a Polícia Rodoviária Estadual pelo telefone 190 (se for o caso) ou ainda a concessionária da rodovia, nos casos das rodovias pedagiadas.