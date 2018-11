Como os demais modelos concorrentes nessa categoria, o Constellation 24.280 pode rodar com até 23 toneladas de PBT sem ferir a Lei da Balança. Porém, um dos diferenciais do modelo da Volkswagen é o motor MAN D8 36 280, de 6.9 litros e seis cilindros, com tecnologia EGR, que dispensa o uso de Arla 32, solução com ureia necessária para reduzir emissões de NOx dos veículos equipados com motores a diesel com a tecnologia de emissões SCR. A Volkswagen Caminhões defende que além de reduzir o custo com o consumo de Arla, a tecnologia EGR permite maior aproveitamento do espaço do chassi, porque não exige a instalação do tanque de Arla 32 e nem interfere no encarroçamento do veículo.