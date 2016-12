Após um ano de operação o Consórcio Mercedes-Benz registrou 2.000 cotas vendidas, nove planos lançados e mais de 500 veículos entregues. O vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Roberto Leoncini, explica que mais de 1.500 clientes aderiram ao consórcio da marca e 80% da Rede de Concessionários comercializam cotas de caminhões, ônibus e comerciais leves (Sprinter e Vito).

Em sua avaliação, os juros altos e a restrição de crédito fazem do consórcio uma ótima alternativa em relação ao financiamento, em especial por seu menor custo. “Além disso, independentemente do contexto econômico, o consórcio sempre foi muito vantajoso para o cliente no planejamento de renovação de frota. E se essa for a escolha dos clientes, também neste caso queremos que eles contem com a qualidade e a confiabilidade da marca Mercedes-Benz.”, ressalta Leoncini.

Em comemoração aso 60 anos da empresa, o consórcio lançou três novos grupos, denominados “Plano Mercedes-Benz 60 anos”. São eles:

Plano MB 60 anos para caminhões e veículos comerciais leves – Oferece créditos a partir de R$ 108 mil para Accelo, Sprinter e Vito. Como diferencial, os 300 clientes participantes concorrem a 60 prêmios de R$ 5 mil em barras de ouro.

Plano MB 60 anos para caminhões médios e semipesados – Créditos a partir de R$ 154 mil para a linha Atego. Os 300 participantes desse grupo concorrem ao sorteio de um Atego 2430 6×2 e um Atego 3030 8×2.

Plano MB 60 anos para caminhões extrapesados – Créditos a partir de R$ 325 mil para os caminhões Atron, Axor e Actros. O grande atrativo é uma viagem para a Alemanha para 350 pessoas, sem sorteio: Os primeiros clientes a adquirirem cotas garantem uma experiência internacional. O roteiro de viagem inclui as cidades de Munique e Stuttgart, com visita a uma fábrica da Mercedes-Benz e ao Museu Mercedes-Benz.

Vantagens do Plano Mercedes-Benz 60 anos: