O Consórcio Mercedes-Benz acaba de desenvolver loja online para venda de cotas de caminhões, ônibus e veículos comerciais leves Sprinter e Vito, disponível no site www.mercedesbenzconsorcio.com.br. De acordo com um levantamento da Total Retail 2016, da PricewaterhouseCoopers, mais de 38% dos brasileiros têm o hábito de fazer compras online todos os meses.

“A criação da loja virtual do nosso consórcio segue a tendência de crescimento do e-commerce no País, atendendo às demandas de clientes que procuram a praticidade das compras online sem abrir mão da confiabilidade e segurança. Os clientes podem simular diversos planos, adquirir cotas de consórcio e fazer os pagamentos pela própria loja virtual”, destaca Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus.

No site do Consórcio Mercedes-Benz, os clientes encontram todo o portfólio de grupos de cotas disponíveis: caminhões, ônibus, Sprinter e Vito. Também é possível fazer uma simulação de aquisição de cota, conferir os regulamentos, encontrar os concessionários mais próximos e acessar uma área exclusiva de clientes para acompanhar o andamento do seu grupo, consultar resultados de assembleias e até ofertar lances. O cliente pode fechar negócio diretamente pelo site, realizando o pagamento por cartão de crédito ou boleto bancário.