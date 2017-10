O Sistema de Consórcios registrou nos oito primeiros meses do ano 1,520 milhão adesões, 7,1% a mais que as 1,419 milhão computadas no mesmo período em 2016. Os maiores volumes de vendas mensal por setor foram: veículos leves com 105 mil; imóveis com 28,5 mil; veículos pesados com 6,15 mil, serviços com 3,5 mil e eletroeletrônicos com 2,35 mil cotas, que representaram no aumento total do mecanismo.

Os créditos comercializados relativos às adesões atingiram R$ 63,47 bilhões (jan-ago/2017), 26,2% maior que os R$ 50,29 bilhões apurados no mesmo período de 2016. O tíquete médio de R$ 46,8 mil de agosto, também recorde do ano, foi 33,7% superior que os R$ 35,0 mil do mesmo mês no ano passado.

“O aumento das adesões, anotado mês após mês desde janeiro, aliado às altas dos créditos comercializados e do tíquete mensal, ratificam a grande procura pelo mecanismo em 2017, sinalizando comportamento consciente do consumidor”, esclarece Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios.

O crescimento constante das adesões às cotas de consórcio pode ser explicado também pelo maior entendimento do consumidor sobre a essência da educação financeira, que planeja o futuro por meio da modalidade e assume compromissos dentro de suas capacidades financeiras.