A AFEEVAS (Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da América do Sul) acaba de divulgar mais um resultado do estudo que verifica o consumo do ARLA 32 no comparativo com o Diesel S-10. Em 2017 o déficit foi de 45%. O índice é considerado muito inferior ao necessário para atender a legislação do PROCONVE P7.

Para combater essa situação, a Policia Rodoviária Federal e IBAMA promovem diversas ações de fiscalização e inteligência, além de buscarem constantemente por novas tecnologias e equipamentos para que as fiscalizações sejam ainda mais efetivas.

Dentre as principais ferramentas que PRF e IBAMA passarão a utilizar nas operações, o Scantool é um dos que mais se destaca. O aparelho realiza uma leitura das informações armazenadas no OBD (On-Board Diagnostics) do veículo durante os últimos 400 dias, mostrando as irregularidades ocorridas durante todo tempo de funcionamento do motor.

O estudo mais recente do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME) mostrou que em 2020 os gastos provenientes da poluição do ar no mundo chegarão a US$ 225 bilhões. No Brasil, segundo a revista científica The Lancet, estima-se que a poluição seja a causa da morte de mais de 100 mil brasileiros por ano.

