Continental Pneus está ampliando sua oferta de banda de rodagem no mercado brasileiro com a chegada da ContiTread™ Hybrid HD3, a terceira geração dos produtos de carga da marca produzidos no Brasil. Desenvolvida para atender às exigências dos caminhões que atuam no transporte regional e de longa distância, entre os destaques do lançamento a fabricante aponta o desenho inovador e a maior área de contato com o solo, característica que proporciona melhor performance quilométrica.

A empresa destaca que as bandas de rodagem ContiTread™ são produzidas no Brasil e se diferenciam por manter as mesmas características de baixo consumo de combustível, performance quilométrica, capacidade de escoamento de água e poder de tração dos pneus de carga da marca, graças ao desenho original e à alta tecnologia dos compostos empregados.

De acordo com a empresa, no caso do novo produto os blocos mais robustos da banda oferecem maior poder de tração e menor deformação, enquanto a nova amarração no ombro evita o desgaste irregular do pneu. Com profundidade de sulco de 18 mm, está disponível nas larguras 230, 240, 250 e 260 mm.

“Com o lançamento da ContiTread™ Hybrid HD3 completamos o portfólio de bandas para aplicação regional no mercado brasileiro. Trata-se do segmento predominante no País, daí a importância de dispormos de uma oferta completa para essa aplicação”, explicou Fernando Peruzzo, gerente de recapagem da Continental Pneus.

Peruzzo acrescenta que as bandas de rodagem ContiTread™ são oferecidas em nove diferentes desenhos (HTL EcoPlus, Hybrid HS3, Hybrid HD3, Hybrid LA3, HTR2, HDR1, HDR2, HSC e HDC1) e são disponíveis em diversas larguras para aplicação em pneus dos segmentos de longa distância, regional e misto. A empresa informa que os pneus da sua marca recapados com a banda de rodagem ContiTread™ contam com o benefício adicional da Garantia C3, que protege o pneu reformado até o final da 3ª vida.