A Continental anunciou edição especial do pneu H2R2, desenvolvido para veículos pesados que atuam no tráfego regional de média e longa distâncias, para comemorar os 10 anos de sua fábrica em Camaçari/BA.

A fábrica da Continental Pneus em Camaçari possui atualmente cerca de 2.000 colaboradores e ocupa uma área total de 800 mil m². Resultado de um investimento de mais de US$ 430 milhões, são produzidos aproximadamente 23 mil pneus na unidade todos os dias, tanto para carros de passeio como para caminhões e ônibus.

Batizada de HSR2 EE, esta edição limitada está disponível na medida 295/80 R22.5 apenas para o eixo direcional.

O HSR2 EE possui diferenciais como seu talão com uma maior densidade de fios metálicos que reduzem a chance de danos durante o processo de montagem e desmontagem. Outra tecnologia presente no HSR2 EE é a VAI+ (Indicador Visual de Alinhamento). Sinais de “+” e “-” localizados nas ranhuras da banda de rodagem vão “desaparecendo” e alertam para situações como sulco remanescente de 6,5 mm, indicando que o pneu passou da metade de sua vida útil, e de 3,0 mm, avisando a chegada do momento da recapagem.

O modelo incorpora ainda o “Air Keep Inner Liner”, um composto empregado na parte interna (inner liner) que permite uma retenção até 50% mais eficiente da pressão de ar interna.