As linhas de pneus OTR (Off-The-Road) HCS da Continental foi escolhida como equipamento original para os caminhões Volvo da linha FMX produzidos no Brasil.

Foram dois anos de investimentos em desenvolvimento e testes de homologação. O pneu pode ser aplicado em todos os eixos (all position), e , segundo a empresa, oferece grande resistência a picotamentos e a perfurações, além de ter um excepcional poder de tração.

“O HCS é o primeiro pneu produzido no país na medida 325/95 R24 capaz de atender às necessidades específicas do transporte de grandes cargas nos segmentos de mineração. Para alcançar esse objetivo, ele conta com modificações nas dimensões e no posicionamento das cintas e com um novo desenho em sua banda, direcionado para a entrega de maior tração, além do emprego de compostos especiais em sua produção”, detalha Renato Martins, gerente de vendas equipamento original pneus de carga da Continental Pneus

A Continental já fornece para a Volvo a linha Hybrid nas medidas 275/80 R22.5 e 295/80 R22.5. E