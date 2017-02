A Coopercarga está comemorando 27 anos de atuação no Brasil. Inaugurada em 09 de fevereiro de 1990, a cooperativa foi fundada por 143 pequenos transportadores do oeste catarinense que optaram pelo cooperativismo para começar a crescer. Liderados pelo primeiro presidente da cooperativa, Pedro Rogério Garcia (in memorian), os cooperados buscavam alternativas para potencializar suas atividades e ganhar mercados.

Atualmente a empresa disponibiliza em seu portifólio de serviços os negócios Armazenagem, Transferência e Mercosul, Distribuição Urbana e Postos de Combustíveis. Neste período também conquistou as certificações ISO 9001, SASSMAQ e ISO 14001 e está entre as Maiores e Melhores do Transporte no país: é a 7ª maior e 8ª melhor organização do Brasil no segmento, de acordo com o ranking anual da OTM Editora.

Para o presidente da Coopercarga, Osni Roman, 2017 traz a expectativa de ser um ano de mudanças ainda maiores. “Acreditamos que os 27 anos da cooperativa serão acompanhados de um avanço no cenário econômico de nosso país. Esperamos crescer mais do que em 2016, quando já tivemos um resultado melhor do que havíamos projetado. Para isso, continuaremos atuando de forma cautelosa, mas sem deixar de investir naquilo que é fundamental para elevar nosso nível dos nossos serviços, além de renovar e ampliar a nossa frota. Focaremos em negócios estratégicos, sempre priorizando o atendimento com excelência ao cliente e a satisfação de nossos cooperados”, destaca Roman.

Atualmente, a cooperativa conta com cerca de 60 unidades (entre filiais e pontos de apoio), no Brasil e em alguns países do Mercosul, mais de 2500 cooperados e em torno de 600 colaboradores diretos, gerando mais de 4 mil postos de trabalho diretos e indiretos.