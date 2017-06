A Copa Truck, nova categoria brasileira de caminhões corrida, que estreou no mês de maio em Goiânia (GO), revelou neste domingo (11/06) o seu primeiro campeão. Trata-se do piloto pernambucano Beto Monteiro, que garantiu o título da Copa Centro Centro-Oeste ao conquistar m quarto e um segundo lugar, respectivamente, nas duas corridas que marcaram a etapa disputada no autódromo Internacional de Campo Grande (MS).

Monteiro desembarcou em Campo Grande ocupando a terceira posição na tabela de classificação da Copa Centro-Oeste, com 38 pontos conquistados em Goiânia. Com a liderança ocupada por Roberval Andrade (41) e a vice-liderança por Régis Boessio (40 pontos), Monteiro sabia que teria uma tarefa difícil para se sobressair nas duas corridas para ser campeão.

E para complicar um pouco mais sua situação, ele ocupou apenas o 14º lugar no grid de largada. Na pole-position estava conhecido Volkswagen amarelo, número 4, do paulista Felipe Giaffone, acostumado a andar na frente. Porém, Giaffone não estava na briga direta pelo título, pois não havia participado da corrida em Goiânia.

O domingo dava sinais de ser o dia de Beto Monteiro, pois que a corrida teve início ele acelerou forte seu Iveco número 88 e ganhou cinco posições logo nas primeiras voltas. Ao final de 14 voltas ele recebeu a bandeirada na quarta posição. Uma excelente posição, considerando que

Roberval Andrade, um dos seus principais adversários na briga pela Copa Centro-Oeste enfrentou problema com o caminhão e não completou a corrida. E Boessio, por sua vez, cruzou a linha de chegada na sexta posição, enquanto Giaffone terminou na primeira posição.

A segunda corrida foi vencida novamente por Felipe Giaffone e desta vez vez Monteiro ficou com o excelente segundo lugar que lhe ajudou a lhe garantir o título de campeão. Régis Boessio (Volvo) cruzou a linha de chegada na oitava posição e garantiu o segundo lugar na classificação final da Copa Centro-Oeste e David Muffato o terceiro. Já Roberval Andrade (Iveco), que terminou a segunda corrida na oitava posição, ficou em quarto e Renato Martins (Volkswagen) completou o pódio da Copa Centro Oeste.

A rodada da Copa Truck em Campo Grande contou com 21 caminhões no grid de largada e marcou a estreia de Felipe Giaffone e Jaidson Zini, ambos já veteranos em corridas de caminhão. A próxima corrida, que abrirá a Copa Nordeste, acontecerá dia 09 de julho no autódromo de Caruaru(PE) e será encerrada dia 23 de julho em Fortaleza (CE).