Neste sábado (08 de julho), o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Caruaru/PE, recebe a terceira rodada da Copa Truck, a nova categoria de caminhões do automobilismo brasileiro. Válida pela Copa Nordeste, a etapa promete grandes atrações para o público presente no circuito, inclusive com três grandes shows musicais.

Antes da largada dos caminhões, marcada para as 14 horas deste sábado, o público vai acompanhar também, a partir das 9h00 horas a 1ª etapa de Superturismo e em seguida, às 11h25, a 1ª etapa de Marcas e Pilotos. Uma das novidades será o Desafio dos Brutos, uma disputa entre a piloto casa Beto Monteiro (que defenderá as cores do Sport Recife) e o paulista Roberval Andrade, do Corinthians.

Os dois pilotos vão participar de uma prova de arrancada e freada no espaço de 200 metros, ao final do qual os pilotos só poderão derrubar um dos três cones posicionados na linha de chegada, colocando em xeque a velocidade e perícia de cada um. O show de moto do grupo Força Máxima, com manobras radicais capazes de tirar o fôlego, complementará o sábado.

Os ingressos estão sendo oferecidos e podem ser adquiridos tanto pelo site oficial www.copatruck.com.br como pelos pontos de venda físicos e também pode ser adquirida meia-entrada O Arena Nação Truck custa R$ 35,00 (meia R$ 17,50) e, além do espaço reservado na arquibancada garante um boné exclusivo da Copa Truck que deverá ser retirado no posto de troca do evento mediante a apresentação do canhoto. Crianças de 5 a 12 anos não pagam ingresso de arquibancada.

O ingresso para o Paddock Truck (camarote localizado acima dos boxes, com serviço de alimentação e bebidas) custa R$ 150,00 e R$ 75,00 meia. Este ingresso permite a visitação aos boxes em horário estipulado pela organização. Crianças acima de 5 anos necessitam de credencial para essa área. É proibida a entrada de menores de 5 anos. Acima de 5 e até 15 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e todos devem portar documentos originais.

Em Caruaru, os ingressos podem ser comprados nos cinco postos credenciados Dislub e na banca de revistas Terceiro Mundo (Av. Rio Branco, 20, Nossa Senhora das Dores). Os postos credenciados Dislub também têm ingressos à venda no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Gravatá e Paulista.

A PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO DA COPA TRUCK EM CARUARU

09h20 – Superturismo (1ª etapa)

11h25 – Marcas e Pilotos (1ª etapa)

14h08 – Copa Truck (1ª etapa da Copa Nordeste)

14h46 – Copa Truck (2ª etapa da Copa Nordeste)